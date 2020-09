La Juve di Pirlo convince alla prima partita del campionato di serie A 2020/2021. I bianconeri si impongono sulla Samp per 3-0: reti di Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Voti e pagelle

Buona la prima (partita) per la Juventus di Andrea Pirlo che batte la Sampdoria per 3-0 e si mette in tasca i primi 3 punti del nuovo campionato di serie A 2020/2021. I bianconeri dominano la sfida e impongono il loro ritmo agli uomini di Claudio Ranieri, troppo timidi per impensierire Szczensy.

La prima rete arriva al quarto d’ora: percussione di Cristiano Ronaldo e gioiello di Kulusevski che si presenta così ai suoi nuovi tifosi, i mille dell’Allianz Stadium.

Nonostante la Juventus controlli il match, il punteggio rimane in bilico fino al 75esimo, quando Leonardo Bonucci insacca con un facile tap in dopo una carambola nata da calcio d’angolo. Il tris arriva poco prima del fischio finale, con CR7 che inaugura il suo campionato così come aveva finito gli ultimi: segnando.

Al di là del risultato finale, il lavoro di Andrea Pirlo c’è e si vede. Senza Paulo Dybala e aspettando Edin Dzeko (o la punta che verrà), la Juventus ha sopperito alle assenze con un rapido fraseggio e con un feroce pressing, elementi che – nell’ultima stagione – sono mancati sotto la gestione Maurizio Sarri.

Una Sampdoria rinunciataria non è certo il banco di prova più difficile, soprattutto se i tuoi prossimi avversari in campionato si chiamano Roma e Napoli. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Juve Samp: cosa ci è piaciuto

Il debutto in campionato della Juventus ha messo in luce tanti aspetti positivi. Il primo fra tutti è il recupero palla, uno dei mantra di coach Pirlo fin dalla conferenza stampa d’esordio in bianconero. L’allenatore aveva sottolineato l’importanza del pressing in fase di non possesso: un concetto che la sua squadra ha messo in pratica fin da subito contro la Samp.

Guidati soprattutto da Weston McKennie, i centrocampisti bianconeri hanno ri-aggredito velocemente palla ogni volta che veniva persa: proprio da una situazione di pressing è arrivata una delle prime occasioni del match, con Tonelli costretto a stendere Ramsey lanciato a rete dopo aver intercettato un passaggio.

Al contempo la difesa a 3 – con il ritorno di capitan Chiellini – ha aggredito in avanti, sfruttando le coperture preventive e togliendo i rifornimenti a un isolato Bonazzoli (e a Quagliarella nel secondo tempo).

Camaleontico, poi, lo schieramento tattico. Il modulo di partenza, infatti, è il 3-4-1-2 che si trasforma, però, in un 4-4-2 in fase di possesso, con Cristiano Ronaldo molto più vicino alla porta rispetto alla gestione Sarri.

Pregevole anche l’uscita bassa da dietro che – spesso e volentieri – ha eluso gli accenni di pressing della Sampdoria. Le azioni della Juventus, infatti, sono manovrate, con ragnatele di passaggi alla ricerca della verticalizzazione giusta. Bonucci, tornato nel ruolo di regista difensivo, guida la fase di impostazione, aspettando di vedere un Arthur Melo a pieno regime.

Parlando di singoli, la copertina è tutta per Dejan Kulusevski che – alla sua prima in bianconero – dipinge una traiettoria imprendibile per l’1-0. Al di là del gol, il fantasista svedese ha mostrato numeri interessanti e svariato lungo tutto l’arco offensivo, gravitando attorno a Ronaldo con cui si trova a meraviglia. Positivo anche il debutto di McKennie, la sorpresa Frabotta e un Ramsey finalmente sui livelli fatti vedere in Premier League.

Juve Sampdoria: cosa c’è da migliorare

Anche in una partita giocata splendidamente come Juventus Sampdoria, c’è sempre qualcosa da migliorare. Un esempio? Nonostante i bianconeri abbiano dominato in lungo e in largo, fino al 75esimo la sfida è rimasta in bilico. Troppe le occasioni sprecate per chiudere il match, soprattutto con un Cristiano Ronaldo insolitamente sprecone. Lussi che – quando l’avversario sarà di livello superiore – la Juve non si potrà più permettere.

Qualche errore da matita blu (rossa darebbe un giudizio fin troppo negativo) anche in fase difensiva. Nel secondo tempo, con un Quagliarella in più a fare coppia con Bonazzoli, la Juventus è andata alcune volte in affanno, segno che gli automatismi dietro sono ancora da migliorare.

Eredità dell’ultima stagione, poi, sono le disattenzioni su palla inattiva. Proprio da corner, infatti, è arrivata l’occasione migliore della Samp, con un colpo di testa di Ekdal che – super Szczensy permettendo – avrebbe potuto riaprire il match. Tutti aspetti che la Juventus dovrà migliorare nelle prossime uscite.

Juventus Sampdoria voti e pagelle

La partita Juve Sampdoria ha fornito diversi spunti e i bianconeri scesi in campo sono stati autori di una buona prova, anche se c’è chi ha fatto meglio di altri. Vediamo allora le pagelle con i voti della Juventus.

Szczensy 6,5, Danilo 6, Bonucci 7, Chiellini 6,5 (Demiral 5,5 il peggiore), Frabotta 6,5 (De Sciglio 6), Cuadrado 6,5 (Bentancur 6,5), McKennie 7, Rabiot 6, Ramsey 7, Kulusevski 7 (il migliore) (Douglas Costa sv), Cristiano Ronaldo 6,5. All: Pirlo 6,5.

Arrivano i primi 3 punti, dunque, per la Juventus. Il prossimo appuntamento in campionato sarà domenica 27 settembre, ore 20,45, contro un avversario decisamente più ostico, la Roma di Paulo Fonseca all’Olimpico. Il primo big match della stagione sarà uno spartiacque importante e ci dirà cosa – davvero – può fare questa Juventus.

