Saldi invernali 2023 Sardegna. Quando iniziano e quanto durano

Saldi 2023 Sardegna: data inizio e fine saldi invernali. Calendario e durata degli sconti nell’isola. Regole e negozi dove trovarli.

Saldi invernali 2023 in Sardegna al via prima dell’epifania, per poi proseguire nei 2 mesi successivi. Siamo a pochi giorni dall’inizio degli sconti di gennaio 2023, quindi c’è grande attesa da parte dei commercianti e dei clienti.

Ecco allora il calendario regionale dei saldi in Sardegna: quando cominciano e terminano, ma anche qualche consiglio.

Quando ci sono i saldi invernali 2023 in Sardegna

Il primo giorno dei saldi è previsto per giovedì 5 gennaio 2023, in base a quanto previsto dalle delibere regionali della Sardegna. Quindi nelle città dell’isola, da Cagliari a Sassari fino a tutte le altre i prezzi sui prodotti scendono dal giorno prima della befana.

Visto che i giorni che seguono completano il week end con sabato 7 e domenica 8 gennaio, si preannunciano ideali per abbinare svago e shopping. Quindi se vivete in Sardegna o la visitate in questo periodo aspettatevi vie dello shopping affollate e ribassi (fino al 50% o in alcuni casi oltre) esposti dalle vetrine.

Vedi anche:

Quando finiscono i saldi in Sardegna 2023?

Nell’isola il periodo delle promozioni di fine stagione dura 60 giorni in totale. Di conseguenza la fine dei saldi invernali è prevista per il 5 marzo 2023. Sono due i mesi per trovare l’affare giusto, nei piccoli negozietti o nelle grandi catene commerciali.

Ad esempio potreste trovare sconti nei centri commerciali o negli outlet village in Sardegna. Alcuni esempi? Ve ne citiamo 3 (ma ce ne sono anche altri) in cui trovate tanti negozi e promozioni:

Polo commerciale “La Corte del sole – Sardinia Outlet” a Sestu (Cagliari)

Centro commerciale Olbia Mare

La Plaia centro commerciale (a Cagliari).

Saldi 2023 Sardegna: dove trovare sconti in anticipo

Le regole regionali sul commercio (Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17) prevedono il divieto di effettuare le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti la data ufficiale di inizio saldi invernali. Di conseguenza attualmente e fino al 4 gennaio compreso non troverete alcuna offerta nei negozi situati sul territorio della Sardegna.

Ma nell’attesa di questa data potreste trovare già qualche offerta almeno online. In particolare con i saldi gennaio 2023 Amazon oppure negli altri shop online di marchi di abbigliamento e non solo.

Riassumendo, i saldi inverno 2023 in Sardegna iniziano il 5 gennaio e finiscono il 5 marzo 2023. Durante questi 60 giorni i ribassi saranno generalizzati per le vie dello shopping, nei negozi o nei plessi commerciali. Niente offerte invece prima dell’avvio ufficiale degli sconti, ad eccezioni di quelle online.