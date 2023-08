Iniziamo dalla fine è la nuova canzone di Emma Marrone. Video, testo e significato dell’ultimo singolo di Emma che anticipa l’album Souvenir.

Emma Marrone, la nuova canzone si chiama Iniziamo dalla fine e anticipa l’uscita del nuovo album intitolato “Souvenir”. Quindi dopo Mezzo Mondo e l’altro singolo estivo intitolato Taxi sulla luna in collaborazione con Tony Effe, la cantante pugliese ci regala un’altra hit tutta da ascoltare.

Ecco di cosa parla questa canzone, il testo e il video, ma anche tutte le novità sui prossimi concerti di Emma in Italia.

Video Iniziamo dalla fine, Emma

Il Video ufficiale di Iniziamo dalla fine, nuovo brano di Emma Marrone, esce su YouTube dalla ore 0:00 di venerdì 1° settembre 2023. Quindi non appena sarà online lo pubblicheremo anche qui.

Nell’attesa potete vedere e ascoltare il brano precedente della Marrone, intitolato “Mezzo Mondo”, che ci ha fatto ballare per tutta l’estate.

Emma Marrone nuova canzone, il testo

Al momento il testo integrale di “Iniziamo dalla fine” non è ancora disponibile. Nelle prossime ore pubblicheremo qui tutte le frasi che compongono il nuovo brano scritto dalla stessa Emma, in collaborazione con gli autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Conosciamo però già una frase che la dice lunga sul brano, ovvero:

Iniziamo dalla fine toglimi le spine…

Il testo di questo singolo è stato l’ultimo ad essere completato del nuovo album Souvenir ed è anche per questo che la cantante ha voluto pubblicarlo. Come dice il titolo stesso si inizia dalla fine, ovvero dall’ultimo singolo scritto per annunciare l’arrivo del nuovo album e di un nuovo tour, di cui parleremo fra poco.

Iniziamo dalla fine di Emma, significato della canzone

Ma intanto vediamo in breve di cosa parla l’ultimo singolo di Emma, una delle cantanti donne italiane più amate in assoluto. Come si intuisce da quanto detto finora, il reale significato del brano è quello di una ripartenza. La cantautrice ha voluto segnare un nuovo inizio con questo brano, mettendosi alle spalle momenti felici e meno felici (il riferimento a togliersi le spine è chiaro) che l’hanno accompagnata.

Ma ora c’è una rinnovata energia che con questo brano, il nuovo album e soprattutto i prossimi concerti, è pronta a sprigionarsi. Insomma, ci sono tutti i presupposti perché questo singolo entri rapidamente nelle classifiche, diventando una delle canzoni italiane del momento più ascoltate.

Emma concerti 2023, album e novità

Oltre al nuovo brano, arrivano altre ottime notizie per i fan di Emma, che sulla pagina ufficiale Instagram Real Brown ha annunciato le date del suo tour di concerti nei club italiani 2023. Ecco dove e quando:

10 novembre a Nonantola (Modena)

12-13 novembre a Roma,

22-23 novembre a Padova,

26-27 novembre a Milano,

2-3 dicembre a Torino,

11-13 dicembre a Pozzuoli (Napoli),

17-18 dicembre a Modugno (Bari)

21-22 dicembre a Firenze.

Insomma, la cantante pugliese è tornata per prendersi definitivamente la scena musicale italiana, dopo un lungo periodo di pausa. Infatti, dopo il duetto Emma e Lazza, che hanno cantato la canzone “La fine” durante la serata cover del Festival di Sanremo 2023, sono uscite diverse sue hit e ora ecco album (che si intitola Souvenir) e tour, per la gioia degli ammiratori. Non ci resta che goderci la nuova canzone di Emma Marrone, intitolata Iniziamo dalla fine e tutte le emozioni che solo la sua voce sa regalarci.

