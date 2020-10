View this post on Instagram

Era il mio modo di fare spettacolo, facevo la rockstar, un po’ come il mio mito Jagger e i Rolling Stones. Non come i cantautori, che, prendendosi molto sul serio, non facevano spettacolo. Spiegavano ancora le canzoni; io, invece, non le volevo proprio spiegare, perché dicevo che non bisogna più spiegarle prima, ma cantarle; e, a quel punto, se la gente le capisce bene, se non le capisce torno a casa. Di lì è nato tutto. • • #vascorossi #il_blasco_fan_club #musica #ilgeniodizocca #ilredeglistadi #fuckcovid #lamusicacisalverà #animafragile #anni80 #elavitacontinua #incontro #fanclub #colpadalfredo #italianrocker #rock #40theditionvasco #cantautori #vascoRplay @marcomangiarotti48