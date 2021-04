Buongiorno vita che mi stai aspettando

Ho tutto pronto, passi per di qua?

Su, dai, non vedi che mi sto perdendo?

Non è normale pure alla mia età

Voglio sentirti, dammi una risposta

Che poi la sento e arriva dentro me

Per te che vita io sto resistendo

Perché non credo eppure Dio qui c’è

T’abbraccerò

Così che tu non possa andare via

Non dirmi no

Tanto saprei amarti pure come idea

In quei momenti sappi sempre

Che l’estate arriverà

E se poi il caldo non si sente

È perché dentro ce l’hai già