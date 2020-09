Tiziano Ferro, il nuovo singolo è “Rimmel” una cover di un celebre brano di De Gregori. Testo e video.

“Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo”, un verso rimasto storico in una delle canzoni di Francesco De Gregori più famose. Ed è così che presenta il singolo che anticipa il nuovo album Tiziano Ferro, ovvero Rimmel, una delle canzoni italiane più belle di sempre. Il nuovo album si chiama “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri” e uscirà il 6 novembre 2020. E’ tra le canzoni 2020 del momento e anticipa un intero album di cover. Ma prima, ecco il video e il testo di Rimmel:

Tiziano Ferro – Rimmel

Rimmel – testo

E qualcosa

rimane, fra le pagine chiare,

fra le pagine scure,

e cancello il tuo nome dalla mia facciata

e confondo i miei alibi e le tue ragioni,

i miei alibi e le tue ragioni.

Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente

ma lo zingaro è un trucco.

Ma un futuro invadente, fossi stato un pò più giovane,

l’avrei distrutto con la fantasia,

l’avrei stracciato con la fantasia.

Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo

e la mia faccia sovrapporla

a quella di chissà chi altro.

I tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo,

li puoi nascondere o giocare come vuoi

o farli rimanere buoni amici come noi.

Santa voglia di vivere e dolce Venere di Rimmel.

Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi

se per caso avevi ancora quella foto

in cui tu sorridevi e non guardavi.

Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia

e sulla tua persona e quando io,

senza capire, ho detto sì.

Hai detto “E’ tutto quel che hai di me”.

È tutto quel che ho di te.

Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo

e la mia faccia sovrapporla

a quella di chissà chi altro.

I tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo,

li puoi nascondere o giocare come vuoi

o farli rimanere buoni amici come noi.

Tiziano Ferro, nuovo singolo per un nuovo album: Accetto miracoli: l’esperienza degli altri

Il nuovo album di Tiziano Ferro è una raccolta di cover. Oltrea Rimmel di Francesco De Gregori (autore molto apprezzato anche da Vasco Rossi, che realizzò a sue volte diverse cover del cantautore romano), ci saranno Morirò D’Amore di Giuni Russo, Bella D’Estate di Mango e Lucio Dalla, poi Margherita di Riccardo Cocciante, E Ti Vengo a Cercare di Battiato, Ancora, Ancora, Ancora di Mina, Piove di Jovanotti molte altre.

Il nuovo album di Tiziano Ferro uscirà il 6 novembre 2020 ed è il secondo capitolo di “Accetto miracoli”, grandissimo successo del 2019, ma stavolta composto solo da cover tra le canzoni che Ferro ama di più e che vuole omaggiare.

