Placebo, Beautiful James è il singolo del nuovo album

Beautiful James dei Placebo è il singolo che anticipa il nuovo album del gruppo ed è una delle canzoni del momento.

Placebo nuovo singolo. E’ uscita la nuova canzone dei Placebo, il singolo che anticipa l’attesissimo ottavo album della band, promesso per il 2021 ma di cui ancora si sa poco o nulla. Ecco il video:

Placebo – Beautiful James

Ed ecco il testo del nuovo singolo:

Placebo – Beautiful James Testo

Bring me back to life

Never let me go

Your troubles and your strife

I saw them

Take me by the hand

As we cross through battlefields

Nobody understands

‘Cause there’s nobody at the wheel

Beautiful James

I don’t want to wake you

Beautiful James

I don’t want to wake you

Everybody lies

One hundred times a day

The silence in your eyes

Is far too rare to give away

And it’s exactly why I stay

Beautiful James

I don’t want to wake you

Beautiful James

I don’t want to wake you

I don’t want to wake you

Beautiful James

Don’t want to wake you

I don’t want to wake you

Don’t want to wake you

Beautiful James

Don’t want to wake you

I don’t want to wake you

Though I may have to

I may have to

I may have to

Beautiful James

I don’t wanna wake you

Don’t wanna wake you

Beautiful James

Don’t wanna wake you

I don’t wanna wake you

Don’t wanna wake you

Beautiful James

Don’t wanna wake you

I don’t wanna wake you

Placebo nuovo singolo in attesa del nuovo album

I Placebo parlano da diversi anni del nuovo album, addirittura dal 2017. Brian Molko, cantante e leader della band, aveva parlato di un disco “sperimentale” che sembrava di imminente uscita anche nel 2019.

Poi è scoppiata la pandemia e forse anche per questo l’album è stato rimandato, le cose sono cambiate. Ma ora forse ci siamo davvero. Non c’è una data per il nuovo album dei Placebo, ma intanto abbiamo una nuova canzone, Beautiful James, primo singolo dell’album.

“Riportami in vita” esordisce Brian Molko nella nuova canzone. Sembrerebbe una canzone d’amore (“Prendimi per mano mentre attraversiamo campi di battaglia”) ma il testo è in realtà più complesso e criptico di quanto possa sembra. Sarà sicuramente un successo e aumenterà l’attesa del nuovo album questo bellissimo singolo dei Placebo, di sicuro già tra le canzoni del momento.

L’ultimo album in studio del gruppo è del 2013, “Loud Like Love”.

