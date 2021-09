Nuovi album in uscita 2021: pop, rock e rap. Ecco le novità

I prossimi album in uscita nel 2021: artisti italiani e stranieri, ecco i dischi più attesi.

Nuovi album 2021. Dal rap di Salmo a Carmen Consoli, ma anche i Coldplay, l’incredibile ritorno degli ABBA, i Tiromancino, e ancora Lana Del Rey, Vasco Rossi, Lana Del Rey e molti altri. Ecco gli album in uscita nelle prossime settimane, tutti molto attesi, con i singoli che anticipano l’uscita.

Carmen Consoli – Volevo fare la rockstar

La cantautrice siciliana festeggia i 25 anni di carriera con un nuovo album di inediti molto atteso. In copertina Carmen da bambina, per questo album che arriva a sei anni dall’ultimo e che è stato anticipato da alcuni concerti e dal singolo “Una domenica al mare”. Data di uscita: 24 settembre 2021

Carmen Consoli – Una domenica al mare

Salmo – Flop

Il rapper sardo Salmo ritorna con un disco che provocatoriamente definisce “il mio disco peggiore”. La canzone che apre l’album si intitola “Antipatico” ed è tutto un programma. Comunque si tratta di uno degli album rap più attesi in uscita nel 2021 e siamo sicuri che non deluderà le attese. Data di uscita: 1 ottobre 2021

Tiromancino – Ho cambiato tante case

Anticipato dal singolo “Domenica” è in arrivo il nuovo album dei Tiromancino, ovvero Federico Zampiglione. Dopo anni di cinema come regista il cantautore torna alla musica dopo cinque anni dal precedente disco di inediti. Zampaglione lo considera il disco “più completo” dei Tiromancino. Data di uscita: 8 ottobre 2021

Tiromancino – Domenica

Coldplay – Music of the Spheres

Una delle nuove uscite discografiche più attese a livello mondiale è il nono album dei Coldplay. Sicuramente una delle novità più interessanti ed è facile prevedere che sarà un grande successo. Ispirato alla fantascienza è stato anticipato mesi fa da “Higher Power”, una delle canzoni del 2021, che ha battuto ogni record possibile di ascolti. Data di uscita: 15 ottobre 2021

Coldplay – Higher Power

Lana Del Rey – Blue banisters

Dopo tanti successi ecco che ritorna anche Lana Del Rey con un nuovo album. Anticipato dal singolo “Arcadia”, è composto da 15 nuove canzoni inedite che sicuramente ci faranno compagnia nell’autunno inverno 2021 2022. Data di uscita: 22 ottobre 2021

Lana Del Rey – Arcadia

Alessandra Amoroso – Tutto accade

Ritorno atteso per il pop italiano anche questo di Alessandra Amoroso, che descrive il suo nuovo album in uscita così: “‘Tutto accade’ racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede”. Il disco è anticipato dal singolo “Tutte le volte”. Data di uscita: 22 ottobre 2021

Alessandra Amoroso – Tutte le volte

ABBA – Voyage

Gli ABBA ritornano dopo 40 anni con un nuovo album e un tour fantascientifico, dove i cantanti appariranno in forma di “avatar”. Si tratta sicuramente di uno degli eventi dell’anno per il pop mondiale. Il nuovo disco Voyage è stato anticipato da diversi singoli che suonano al 100% “Abba” mandando in visibilio i fan di tutto il mondo. Data di uscita: 5 novembre 2021

ABBA – Don’t Shut Me Down

Vasco Rossi – Siamo qui

E a proposito di eventi, l’album di Vasco Rossi è moooolto atteso in Italia, dopo due anni di tour annullati. Vasco, come ha spiegato, non ha perso tempo e ha inciso un nuovo disco di inediti, molto promettente. Nella copertina vediamo Vasco su una strada al centro di un enso, un simbolo buddhista. Data di uscita: 12 novembre 2021

Mannarino – V

Grande ritorno per Mannarino con questo nuovo album registrato in giro per il mondo, New York, Città del Messico, Los Angeles, Rio de Janeiro, perfino Amazzonia e ovviamente Italia. Un disco ricchissimo e vario che guarda al futuro, con canzoni registrate in più lingue. L’album è anticipato dalla nuova canzone “Africa”. Data di uscita: 26 settembre 2021

Mannarino – Africa

C’è anche il nuovo singolo dei Placebo ma non è stata ancora specificata la data di uscita del nuovo album.

