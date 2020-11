Canzoni rap della settimana, ecco quelle in cima alle classifiche da ascoltare in questa playlist Rap 2020

Tra le canzoni rap 2020 di questo inizio novembre ci sono molti nomi noti e altri meno noti, ma che probabilmente lo diventeranno. Il mixtape BLOODY VINYL la fa da padrone, e non a caso dato che comprende ben 25 rapper italiani. In testa tra le canzoni rap della settimana anche Sfera Ebbasta, Capo Plaza e il giovane Blind direttamente da X-Factor. Ecco le canzoni rap del momento.

Le 5 canzoni rap della prima settimana di novembre 2020

Bottiglie Privè (Sfera Ebbasta)

“Tutto cambia, nulla resta uguale” così esordisce Sfera Ebbasta nel nuovo singolo 2020 tratto dal nuovo album “Famoso”. Prodotto da Charlie Charles il brano racconta la vita privata dell’artista trap / rap in una forma di intimo sfogo. Uno dei pezzi del momento, senza dubbio.

Altalene (BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme, Mara Sattei, Coez)

Un dream team dei nuovi nomi del rap del momento per questa canzone, “Altalene”, che è ai primi posti nella classifica settimanale di Spotify Italia. Tratta dal mixtape Bloody Vinyl 3 dove sono presenti ben 25 rapper italiani tra cui Salmo, Lazza, Massimo Pericolo e molti altri.

SLATT (Rondo feat. Capo Plaza)

Dall’ep Giovane Rondo ecco Capo Plaza con il giovanissimo (18 anni) ed emergente rapper milanese RondoDaSosa in questo singolo. Slatt sta per “Slime Love All The Time”. Su Youtube e su Spotify è una delle canzoni rap della settimana e del mese.

Cuore Nero (Blind)

Il giovane rapper di Perugia passa da X-Factor alle classifiche di Youtube e Spotify con la sua canzone “Cuore nero”, uno dei pezzi rap della settimana. Spiegando il testo e il significato della canzone il giovane rapper ha detto ““L’ho scritta in un momento buio quando mi sono lasciato con la mia ragazza e i miei amici mi hanno tirato via da diverse situazioni”.

Mood (24kGoldn feat iann dior)

Uno dei big della trap e del rap americano di questi anni, a soli 20 anni 24kGoldn è passato da TikTok alle classifiche mmondiali, in particolare con questo singolo Mood in collaborazione con il rapper Iann Dior.

Questi i pezzi rap della settimana e del mese

La nostra selezione si basa sulla classifica di Spotify Italia, dove domina quasi sempre il rap italiano, e le tendenze musicali di Youtube. Quello che si nota, in questo autunno 2020, è che il rap e la trap più ascoltati dalle nostra parti sono esclusivamente in italiano, tranne qualche eccezione. A dimostrazione che è il genere per eccellenza di questi anni, di sicuro il più amato dai più giovani.

