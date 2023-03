Vasco Rossi 2023: i concerti. Tutte le date del tour Vasco Live, incluse quelle appena aggiunte. Quanto costano i biglietti e dove comprarli.

I concerti di Vasco Rossi tornano ad animare l’estate della musica, il rocker più amato d’Italia infatti si esibirà in una serie di date memorabili durante tutto il mese di giugno 2023. Da nord a Sud Italia ci sono diverse città che non vedono l’ora di ascoltare i suoi successi vecchi e nuovi.

Ecco allora quando ci saranno i prossimi concerti del “Blasco”, dove si svolgono e quanto costano i biglietti.

Vasco Live 2023 tutte le date dei concerti

In totale le tappe dei concerti del nuovo tour di Vasco sono 11 almeno fino a questo momento. Ecco dove e quando:

venerdì 2 giugno ore 21:00 a Rimini, Stadio Romeo Neri

ore 21:00 a Rimini, Stadio Romeo Neri martedì 6, mercoledì 7, domenica 11 e lunedì 12 giugno ore 21:00, le 4 date previste a Bologna, Stadio Dall’Ara

ore 21:00, le 4 date previste a Bologna, Stadio Dall’Ara venerdì 16 e sabato 17 giugno ore 21:00 a Roma, Stadio Olimpico

ore 21:00 a Roma, Stadio Olimpico giovedì 22 e venerdì 23 giugno ore 21:00 a Palermo, Stadio Barbera

ore 21:00 a Palermo, Stadio Barbera mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, ore 21:00 a Salerno, Stadio Arechi.

Concerti Vasco Rossi date aggiuntive e novità

Abbiamo visto l’elenco aggiornato delle esibizione del cantautore di Zocca. Ma come i tantissimi fan dell’artista avranno notato alcune date sono state aggiunte rispetto a quanto previsto inizialmente. In particolare la cosiddetta data zero, ovvero il concerto di apertura del nuovo tour di Vasco, era previsto a Rimini inizialmente il 2 giugno 2023.

Tuttavia la vendita dei biglietti si è esaurita in tempi record, con i tagliandi polverizzati in pochi minuti dai fan evidentemente entusiasti di vedere il loro cantante preferito live. Per questo è stata aggiunta una seconda data nella stessa location, il giorno prima (1° giugno 2023) che stando alle ultime news dovrebbe essere riservata agli iscritti al Blasco fanclub.

Biglietti Vasco Rossi 2023 prezzi

Ma quanto costano i biglietti per vedere il concerto di Vasco Rossi? Dipende dall’evento e dal settore dello Stadio che si sceglie. Per esempio al concerto in calendario a Roma i prezzi sono i seguenti:

48,30 euro in Curva Nord o Curva Sud

in Curva Nord o Curva Sud 75,90 euro nei Distinti Nord e Sud Ovest

nei Distinti Nord e Sud Ovest 80,50 euro sul prato

sul prato 92 euro settore prato Gold

settore prato Gold 103,50 euro nella Tribuna Monte Mario.

Ovviamente negli altri stadi la suddivisione è in base ai settori disponibili. Ma in linea generale il prezzo del biglietto per questo evento va da un minimo di poco inferiore ai 50 euro a un massimo di poco superiore ai 100 euro per tagliando.

Dove si comprano i biglietti e quando escono

I biglietti per andare al concerto di Vasco Rossi si possono acquistare sul sito internet di Ticketone. Per le date che vi abbiamo riportato le vendite sono già iniziate e in alcuni casi i tagliandi sono esauriti. Tuttavia per eventuali date aggiuntive, la vendita potrebbe iniziare nei prossimi giorni, quindi se siete interessati vi conviene tenere sotto controllo il sito del venditore.

Anche perché non si possono escludere ulteriori nuovi concerti durante l’estate 2023, visto che la richiesta non manca affatto. Queste tutte le date e le ultime notizie sugli eventi che riguarda Vasco Rossi. Durante questi concerti il rocker italiano canterà i nuovi singoli ma soprattutto i suoi successi, come ad esempio Vivere e tutte gli altri. Per la gioia delle centinaia di migliaia di persone che assisteranno allo spettacolo.

