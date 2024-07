Overdose d’amore di Zucchero Fornaciari e Salmo. Ascolta la canzone pop-dance dell’estate e leggi testo, significato e frasi.

Zucchero e Salmo, il duetto estivo che non ti aspetti fra il cantautore emiliano e il rapper sardo, in Overdose d’amore. Si intitola così il brano che racconta il contrasto tra due parole all’apparenza opposte, ma che insieme sono perfette. E la collaborazione fra questi due cantanti ne è la prova. Qui trovi il testo, le frasi più belle e il significato di questo brano d’amore estivo.

Zucchero, Salmo – Overdose d’amore testo

L’autore di questo singolo è il bluesman reggiano Zucchero Fornaciari.

Yeah, ah Ho bisogno d’amo’, eh

Ho bisogno d’amo’, yeah, ah

Ho bisogno d’amore, per dio

Perché se no sto male, eh, eh, yeah

Ho bisogno d’amore, per dio

Tutto quanto il giorno, oh, oh

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose anche per me

Di un’overdose, sì, d’amore, anche per me

C’è bisogno d’amore, per dio

Di una donna, di un uomo, e di un cane e dell’amore di Dio

C’è bisogno d’amore sai, zio

Per tutto quanto il mondo, oh, oh, yeah

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose anchе per me

Di un’overdosе, sì, d’amore, anche per me

Di un’overdo

Di un’overdo

Vieni a me

Così come sei

E nel nome dell’amore

Come una voce

Che dal cuore sale, sale, sale

Ho bisogno d’amore, per dio

Perché se no sto male

Ho bisogno d’amore per dio

Tutto quanto il giorno, oh, oh

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose anche per me

Di un’overdose, sì, d’amore

Sì, d’amore, anche per me

Spiegazione canzone di Zucchero e Salmo

Questo brano esprime in modo deciso, quasi ossessivo, il bisogno del protagonista di ricevere amore nelle propria vita. Si tratta quindi di un desiderio talmente da forte da non poter essere controllato. Quello richiesto non si limita solo all’amore fra due persone, ma anche a quello familiare, degli amici o perfino quello provato verso il proprio animale domestico.

Insomma l’amore riveste un ruolo fondamentale per tutti noi e ci sono dei momenti in cui ne sentiamo la necessità. A chiarire ancora meglio perché il brano è attuale ci ha pensato il rapper Salmo con queste parole: “Mai come in questo momento c’è bisogno di un’overdose di amore per tutto quanto il mondo“.

Le frasi più belle di Overdose d’amore di Zucchero

Abbiamo detto che il significato del brano è riassunto dalla necessità di ricevere affetto. Non a caso il ritornello ripete in modo martellante la frase “ho bisogno d’amore“. Ma poi la strofa con le 4 frasi più importanti del brano, che non hanno bisogno di troppi commenti: “C’è bisogno d’amore – Di una donna, di un uomo, e di un cane e dell’amore di Dio – C’è bisogno d’amore sai, zio – Per tutto quanto il mondo”.

Queste le frasi migliori e il vero significato di quello che è uno dei tormentoni dell’estate e che per questo ascolteremo a lungo in radio e non solo. Ricordiamo che oltre al brano in collaborazione con Salmo, Zucchero Fornaciari è impegnato nell’Overdose d’amore world tour con diverse date negli stadi italiani durante l’estate.

