Salmo, On fire. Il testo rap fra rabbia e libertà

On fire è la canzone del ritorno di Salmo nella scena musicale rap italiana. Un brano esplosivo fra libertà, denuncia sociale e rime taglienti, che hanno reso famoso il rapper sardo. Ascoltiamolo nel video ufficiale YouTube, per poi passare al significato nascosto dietro le parole di On Fire.

On fire testo canzone di Salmo

Io non flexo, sulla Benzo

Vivo in derapata, controsterzo

Hanno ucciso il rap, no non scherzo

Non abbiamo colpe, fratelli Innocenzo

Uppercut, ti arriva un destro sulle reni che ti fa una tac

Sei già pieno di problemi e manco c’hai l’età

Pensavi i film fossero veri adesso tocca fare i conti con il ra-ta-ta-ta-ta-ta

Pa-pa-pa

Avevi ragione

Siamo attori inconsapevoli di come

La realtà supera sempre la finzione

Recitiamo per salvarci la vita o per farci un nome, Ah

Punto alla vena da recidere

La pеnna mia per scrivere ha il grillеtto sensibile

È una recita di strada così orribile

Non conta se hai talento, conta quanto sei credibile

Ave Maria, piena di rabbia

Piega le spalle, apri la gabbia

E fatemi uscire, sono il cane che abbaia

Questa notte è luna piena e siamo

On fire

Trasmetto diretto dal Rancho, diretto, poi gancio

Voglio sangue sulla carne bro, bife de ancho

Giuro quando smetto ti chiamo

Sono ancora qui tipo “Noi non ce ne andiamo”

L’ho fatta grossa come Diddy, la situa è cripty

Stupro questo beat di Kidd tipo l’Italia dal PD

Fanno a gara a chi è più bello, Hello Kitty

Non ci resta che pregare bro, quindi

Ave Maria, piena di rabbia

Ho i sensi di colpa e un colpo di grazia

Dammi la forza e una penna che taglia

Questa notte è luna piena e siamo

On fire

Spiegazione On fire di Salmo

Il brano irriverente, parla dell’Italia di oggi, fra stereotipi e vita comune, ponendo l’attenzione sulla differenza tra finzione e realtà. Le sue rime tagliano come lame e raccontano senza filtri una realtà cruda, fatta di illusioni infrante, rabbia repressa e voglia di libertà. Un flusso di coscienza metropolitano in cui si alternano immagini violente, ironia corrosiva e riflessioni profonde sul valore dell’identità e della credibilità in un mondo sempre più spettacolarizzato.

Il singolo si distingue per la produzione musicale firmata da Kidd Peko e per rime che mescolano provocazione e poesia urbana. Il riferimento alla luna piena e alla figura del “cane che abbaia” evoca un senso di inquietudine e trasformazione, mentre l’Ave Maria rovesciata in chiave rabbiosa dà voce a una spiritualità distorta ma ancora viva.

Salmo: nuovo album e serie tv nel 2025

On Fire anticipa Ranch, il nuovo album del rapper in uscita il 9 maggio 2025, un progetto che si preannuncia come una delle novità discografiche più importanti dell’anno. L’album promette di continuare il percorso iniziato con questo singolo, tra denuncia sociale, introspezione e sonorità potenti. Ecco la tracklist dell’ultimo disco di Salmo:

On Fire Crudele N€Urologia Sincero Bye Bye (feat. Kaos) Bounce! Sangue Amaro Cartine Corte Beatcoin Il Figlio del Prete Numeri Primi Fuori Controllo Incapace Conta su di me Mauri Titoli di coda

Ma il 2025 è anche l’anno di Salmo come attore nella serie TV Sky Gangs of Milano. Oltre a interpretare il personaggio di Snake, cura anche la supervisione della colonna sonora della fiction ambientate nella periferia della città lombarda. Senza dimenticare l’attesa per Lebonski Park, l’evento live in programma il 6 settembre 2025 a Milano: un festival che si preannuncia incendiario, proprio come il brano On Fire.

