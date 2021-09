5 canzoni italiane sul tradimento

Canzoni, una playlist di canzoni italiane che parlano di tradimento. Classici della musica italiana ma anche pezzi più recenti. Ascoltale qui.

Tra le canzoni d’amore più belle di sempre molte parlano di tradimento. Nelle relazioni sentimentali è forse la cosa peggiore che può capitare e spesso è la causa della fine di una coppia. Ma a volte, se si supera quella fase, l’amore può ricrescere più forte di prima. Si è parlato spesso di tradimento nella musica italiana, dunque abbiamo scelto cinque canzoni italiane che parlano di tradimento, sono quattro classici e un pezzo rap più recente molto bello. Ecco la playlist

Canzoni italiane sul tradimento – PLAYLIST

Lucio Battisti – Non è Francesca

Ti stai sbagliando, chi hai visto non è

Non è Francesca

Lei è sempre a casa che aspetta me

Non è Francesca

Se c’era un uomo, poi

No, non può essere lei

Il grande Lucio Battisti incide una delle canzoni italiane più famose sul tradimento. Testo capolavoro di Mogol: si tratta di un uomo che parla da solo, gli amici gli hanno detto che la sua lei l’ha tradito ma lui non ci vuole credere (“no, non può essere lei”). Pubblicata prima come singolo, finì poi nell’album di debutto di Battisti e anche nell’album Emozioni, diventando uno dei classici del cantante.

Pooh – L’altra donna

E poi mi lasci andare via, quando è ora

Perché ognuno ha la sua vita

E la mia non è con te

I Pooh hanno scritto tante canzoni sul tradimento. Spesso nelle canzoni italiane che parlano di tradimenti l’approccio è sempre quello della “vittima”, di chi lo subisce. In questa bellissima canzone l’approccio è un po’ diverso: qua si parla di un rapporto impossibile, di chi vive un’altra relazione ma ama un’altra donna. In qualche modo potrebbe essere lo stesso protagonista quello che poi canta in ““Tanta voglia di lei” dove si sente del tradimento e torna dal suo vero amore. “L’altra donna” è tratta dall’album Uomini soli.

Mia Martini – Minuetto

E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai

Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi

Tanto sai che quassù male che ti vada avrai

Tutta me, se ti andrà per una notte

Un amore disperato, di una donna in balia di un uomo che forse non la ama: è evidentemente la voce di un amante, dunque anche qua vediamo il tradimento visto da un altro punto di vista. Lei non vive un amore unico e totalizzante, lui un’altra donna. “Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore”: grande testo di Franco Califano e interpretazione magistrale della divina Mia Martini, in uno dei suoi più grandi successi, una delle sue canzoni più belle.

Claudio Baglioni – Signora Lia

Signora Lia stasera

Stai con tuo marito

Sta’ tranquilla che non sa

Non sa che l’hai tradito

Ma stasera che hai capito

Di amare solo lui

Baglioni qua dà voce a una donna che ha tradito e che fa i conti con i tormenti del proprio tradimento. Si è ricreduto, è tornata da chi ama davvero, ma il senso di colpa la divora. Una delle canzoni più belle e famose del cantante. Un piccola curiosità: il titolo doveva essere “Signora Lai”, ma al momento di inciderla Baglioni notò che uno dei tecnici di studio faceva Lai di cognome e, citando le sue parole… “la mia canzone era tutta basata sull’infedeltà coniugale della signora Lai. Temendo che mi rovinasse la carriera, decisi all’improvviso di cambiare”.

Luchè – Torna Da Me

Ma no, questa volta no, no, no

Sono io al telefono e lo so

Che non sei felice e io lo so

Lui non è lì con te

Torna da me, torna da me

Torna da me, non respiro più

E dopo quattro classici italiani del passato ascoltiamo un classico recente del rap italiano che parla di tradimento. Luchè, in una delle sue canzoni più belle, parla di un amore finito, ripercorre tutte le tappe con amara nostalgia, gli amici che gli dicono “non ti tradirà mai” (ma evidentemente è successo) e desidera che lei torni da lui. Davvero bella, è tratta dall’album del 2018 “Potere”.

Chiudiamo con questa canzone la nostra playlist di canzoni italiane che parlano di tradimento. Ce ne sarebbero molte altre, dato che soprattutto nel campo delle canzoni d’amore il tradimento – come dicevamo – è stato una delle ispirazioni principali. Ma noi abbiamo scelto cinque delle nostre preferite. Vi salutiamo con questo aforisma: “Se qualcuno ti tradisce una volta, è un suo errore, se qualcuno ti tradisce due volte è un tuo errore”. Fa riflettere, no? Buon ascolto!

