5 canzoni per le giornate di pioggia

Playlist canzoni sulla pioggia adatte alle giornate uggiose dell’autunno. Fuori piove? Ascolta queste canzoni.

Piove, piove, piove. L’autunno è (finalmente) arrivato, ed ecco cinque canzoni perfette per le giornate uggiose e piovose, da ascoltare mentre fuori piove. Quattro canzoni straniere, principalmente rock ma non solo, e una italiana. Tema comune: la pioggia e l’atmosfera autunnale. Buon ascolto!

Playlist 5 canzoni per le giornate piovose

Led Zeppelin – Rain Song

Una delle canzoni più belle in assoluto dei Led Zeppelin, una dolce ballad scritta da un Robert Plant in stato di grazie che si conclude con i celebri versi “Su noi tutti un po’ di pioggia deve cadere”. Un testo bellissimo, all’altezza delle celebre melodia. Perfetta per una giornata grigia, tratta dall’album capolavoro del 1973 “Houses of the Holy”, molto famoso anche per la copertina.

Guns N’Roses – November Rain

Non è una canzone sulla pioggia, ma è una canzone che usa l’atmosfera uggiosa tipica dell’autunno e di novembre in particolare come metafora delle difficoltà nelle relazioni sentimentali. “Per cui non importa l’oscurità / Possiamo ancora trovare una via / Perché niente dura per sempre / Nemmeno la fredda pioggia di Novembre”. Si tratta della canzone più famosa dei guns N’Roses considerata un vero e proprio capolavoro della storia del rock anni 90.

Prince – Purple Rain

E anche qua parliamo di un vero e proprio classico, la pioggia viola di cui parla Prince in questa canzone meravigliosa è una visione suggestiva della fine del mondo. L’ascolto consigliato? Durante un temporale! Come spiegò lo stesso Prince, se c’è sangue nel cielo, e il cielo è blu, il colore che viene fuori è il viola. Questa visionaria pioggia viola dà il titolo a questa canzone leggendaria e dolcissima.

Gene Kelly – Singing in the rain

Charlie Chaplin disse che gli piaceva camminare sotto la pioggia, così nessuno poteva vederlo piangere. Una battuta malinconia sicuramente, ma non per forza le canzoni sulla pioggia devono essere tristi. Si può anche essere incredibilmente felici sotto la pioggia, ad esempio se si è innamorati, e voler cantare! L’amore compie miracoli, si sa. E la gioia irrefrenabile di questo classico di Gene Kelly tratto dall’omonimo musical è la dimostrazione. Cantando sotto la pioggia!

Antonello Venditti – Sotto la pioggia

Canzone che dà il titolo all’omonimo album “Sotto la pioggia” di Antonello Venditti del 1982. Ha un testo bellissimo, consigliata in una giornata nuvolosa “sotto la pioggia batte forte il cuore / ma la pioggia non ci bagna / e due ragazzi con il loro amore / stan cercando una speranza / sotto la pioggia”.

Eccoci arrivati alla fine di questa playlist, magari nel frattempo è spuntato il sole? L’atmosfera uggiosa tipicamente autunnale si presta all’ascolto di musica, non per forza a tema pioggia, ma che abbia un tipo di sound che ci faccia sentire fortunati e felici di stare al coperto mentre fuori piove.

Può essere rock, pop, rap, ma anche jazz, o blues. Sono tantissime le canzoni adatte alle giornate di pioggia, queste qua sopra erano solo alcune delle più famose.

Sfruttiamo quest’atmosfera per goderci un po’ di sana malinconia, ricordandoci che “nelle lunghe giornate di pioggia anche gli istanti sembrano stanchi, scorrono con lentezza, quasi a sussurrare al mondo la loro tristezza” (Stephen Littleword).

