Nuovo Rdc 2023-2024: come ottenere il Supporto Formazione Lavoro sul sito dell’Inps. A chi spetta il sussidio statale da 350 euro al mese.

Sfl Inps è il nuovo sostegno nazionale introdotto dal governo Meloni che spetta a chi ha perso il reddito di cittadinanza, ma possiede determinati requisiti economici e non solo. In altre parole è un’indennità per chi non lavora, ha redditi bassi, ma rientra nella categoria dei cosiddetti occupabili.

Da questo momento il nuovo sussidio che sostituisce l’RDC si può richiedere all’Inps. Vediamo come fare, chi sono i beneficiari dell’indennità Supporto Formazione Lavoro e fino a quando dura.

Sfl Inps 2023 chi può fare domanda, requisiti

Il sussidio denominato Supporto Formazione Lavoro è destinato alle singole persone con le seguenti caratteristiche stabilite dalla Circolare Inps n.77 del 29-08-2023:

di età compresa fra 18 e 59 anni (cosiddetti occupabili)

con un Isee familiare in corso di validità fino a 6.000 euro l’anno

essere residenti in Italia da almeno 5 anni (di cui almeno gli ultimi 2 consecutivi) al momento della richiesta

in possesso di cittadinanza italiana, UE oppure con regolare permesso di soggiorno

non essere sottoposto a misura cautelare

non essere disoccupato a causa di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi dopo aver lasciato il lavoro.

Sono esclusi dal beneficio coloro che attualmente percepiscono ancora Rdc, pensione di cittadinanza o altri strumenti pubblici di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione.

Come chiedere il nuovo reddito di cittadinanza 2023

Chi è in possesso dei requisiti appena elencati può richiedere già da ora il nuovo sussidio direttamente sulla piattaforma online www.inps.it. Quindi la domanda si invia esclusivamente per via telematica, accedendo al sito Inps, immettendo le proprie credenziali Spid o Cie e seguendo la procedura automatica. In alternativa potete rivolgervi ad un Caf che presenterà l’istanza per conto vostro.

Per ricevere il nuovo Sfl Inps di importo pari a 350 euro mensili, non basta fare domanda online, ma bisogna anche:

iscriversi alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) che serve per agevolare la ricerca del lavoro

(Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) che serve per agevolare la ricerca del lavoro frequentare obbligatoriamente (pena decadenza del beneficio) corsi o iniziative di attivazione lavorativa

sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) e il patto di servizio personalizzato, in caso di esito positivo della domanda.

ADI, Sfl Inps e reddito di cittadinanza 2024

Come si legge sul portale dell’INPS anche i destinatari dell’Assegno di inclusione (ADI), l’altra misura di contrasto alla povertà introdotta dal governo, potranno accedere al SFL dal 1° gennaio 2024. Questo però solo se decidono di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendone obbligati.

In sintesi, l’indennità Sfl Inps 2023 si può richiedere fin da subito online sul sito dell’Inps per chi ha i requisiti e non percepisce più Rdc. Per ricevere il contributo da 350 euro bisogna sottoscrivere anche patti per il lavoro e frequentare corsi. Dal 2024 poi potranno accedere a questo sostegno anche i percettori dell’ADI, il nuovo assegno per disoccupati con redditi bassi, che sostituisce il reddito di cittadinanza.

