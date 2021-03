Reddito di cittadinanza 2021 inps. Pagamenti e possibili novità governo Draghi. Ultime notizie su rdc.

Reddito di cittadinanza 2021. Il sussidio introdotto qualche anno fa, oggi più che mai aiuta molte famiglie italiane in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del coronavirus. Per questo è importante capire cosa aspettarsi in futuro dal governo Draghi, visto che sembra intenzione ad apportare delle modifiche al suo funzionamento.

Nel frattempo però ci sono novità sui pagamenti del rdc relativi all’ultima mensilità, non arrivata a tutti i beneficiari. Ecco allora una panoramica delle ultimissime notizie sul reddito di cittadinanza.

VEDI ANCHE: REDDITO DI CITTADINANZA 2021 REQUISITI

Notizie sul reddito di cittadinanza

Il ricorso al rdc è crescente fra gli italiani. Lo confermano i dati inps, con 3 milioni di persone direttamente e indirettamente interessate dalla misura (percepita da 1,25 milioni di nuclei familiari).

Per questo il governo Draghi dovrà valutare attentamente su come intervenire al riguardo, anche considerando che si tratta di una bandiera del M5S, attualmente presente in maggioranza. La ministra per il sud Mara Carfagna, di recente ha dichiarato che la misura in questo momento va mantenuta. Tuttavia visto che mette insieme sostegno alla povertà e sostegno a politiche del lavoro, c’è bisogno di alcune modifiche, soprattutto per questo secondo aspetto fino ad ora carente.

In ogni caso al momento il premier Draghi non ha dichiarato nulla sulle possibile modifiche al rdc. Ma di sicuro, insieme ai suoi ministri sta valutando quali decisioni prendere in futuro. L’obiettivo è quello di non rendere questa misura un sussidio senza alcuno sbocco lavorativo.

VEDI ANCHE: COME PAGARE L’AFFITTO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA

Reddito di cittadinanza 2021 pagamenti

In attesa che arrivino novità dal governo sul rdc, in questi mesi gli accrediti nei confronti degli aventi diritto proseguono regolarmente. Tuttavia la mensilità di febbraio non è stata pagata ad alcuni beneficiari.

Ecco una serie di motivi che potrebbero aver comportato la sospensione o la decadenza del rdc (e cosa fare per rimediare caso per caso):

il mancato rinnovo dell’Isee scaduto da parte del beneficiario, con quello del 2021. Ma chi non l’avesse fatto può ancora rimediare ed evitare che il mancato pagamento si verifichi nei mesi seguenti.

Superamento delle soglie previste per accedere al rdc nel nuovo Isee (cosa che comporta il decadimento del sussidio).

Se sono passati 18 mesi dalla fruizione. In questo caso bisogna rinnovare la domanda .

. Variazione dei componenti del nucleo familiare. Anche in questo caso bisogna presentare una nuova domanda col nuovo Isee.

VEDI ANCHE: REDDITO DI CITTADINANZA RINNOVO DOMANDA

E’ tutto per quanto concerne le notizie dell’ultima ora sul reddito di cittadinanza 2021. Se siete fra coloro che beneficiano del sussidio, vi consigliamo di fare attenzione a non finire in una delle casistiche prima elencate, per non perdere il diritto a ricevere il pagamento. O se ci siete finiti di provvedere a rinnovare l’Isee o la domanda, per ricevere nuovamente la ricarica della carta rdc.

VEDI ANCHE: