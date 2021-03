Reddito di cittadinanza e rem 2021 novità. Ecco cosa cambia per la carta Rdc e gli altri sussidi per disoccupati con il Dl sostegno.

Reddito di cittadinanza 2021. Con il decreto sostegni approvato dal governo Draghi, arrivano della novità riguardo la misura destinata ai disoccupati con Isee basso. Oltre ad un aumento delle risorse, sarà infatti più agevole ottenere e conservare il diritto a ricevere il Rdc.

Scopriamo di seguito cosa cambia e quali sono i provvedimenti di contrasto alla povertà adottati nel dl sostegni, incluso il rinnovo del reddito di emergenza 2021.

VEDI ANCHE: REDDITO DI CITTADINANZA 2021 REQUISITI

Sospensione temporanea reddito di cittadinanza

La novità introdotta dal decreto sostegno per il reddito di cittadinanza, riguarda la modifica della sospensione per chi lavora del sussidio. In particolare i beneficiari che trovano una lavoro e firmano un contratto a termine, continueranno ad avere diritto al reddito, senza però percepirlo per la durata del rapporto di lavoro.

Tuttavia, a differenza di quanto avveniva in passato, una volta terminato il contratto l’erogazione del Rdc ripartirà in automatico, senza la necessità di presentare una nuova domanda all’Inps. Questo però solo nel caso in cui il rapporto lavorativo non spinga il reddito familiare oltre la soglia dei 10.000 euro annui.

VEDI ANCHE: REVOCA REDDITO CITTADINANZA QUANDO E PERCHE’

Reddito di cittadinanza ultima ora

Il nuovo meccanismo, sulla base delle stime del governo potrebbe interessare circa 20.000 persone da qui a fine 2021. Quindi, mentre in passato, chi iniziava a lavorare perdeva il beneficio e rischiava di restare senza reddito in attesa dell’accettazione di una nuova richiesta, ora non sarà più così. In tal modo i percettori saranno incoraggiati ad accettare anche occasioni di lavoro di breve durata.

Infine, nel dl sostegni è previsto oltre 1 miliardo di risorse aggiuntive per rifinanziare la misura. Il Ministro del lavoro Orlando ha spiegato che serviranno per far fronte all’aumento di richieste dovute alle conseguenze economiche del covid.

Reddito emergenza proroga, novità dl sostegno

Per quanto riguarda il Rem, con il nuovo decreto è stato previsto il rinnovo per 3 mensilità (marzo, aprile e maggio). Il sussidio spetta, previa presentazione della domanda entro il 30 aprile all’Inps, alle famiglie con:

Isee fino a 15.000 euro

valore del patrimonio mobiliare familiare non superiore a 20.000 €.

La novità introdotta dal DL in questo caso riguarda l’entrata dell’affitto nel calcolo dei requisiti del valore del patrimonio mobiliare. La soglia viene innalzata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione. Ad esempio pagando 3.600 euro annui di affitto, la soglia crescerà di 300 euro (3.600/12) per ognuna delle mensilità, senza riduzione del sussidio.

Queste le ultime novità sul reddito di cittadinanza e cosa cambia con il dl sostegno. In sintesi chi lavora temporaneamente non perderà il diritto a ricevere il sussidio. Inoltre, con il decreto tornano altri sussidi per i disoccupati, dal rem con le nuove regole, al rinnovo della Naspi per due mensilità.

VEDI ANCHE: