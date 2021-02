Reddito cittadinanza ultime novità. Come usare il simulatore Inps per rdc e pensione cittadinanza. Guida.

Reddito cittadinanza, il sito dell’Inps permette di utilizzare una nuova funzione utile per tutte quelle persone con Isee familiare basso. Si tratta del simulatore per verificare se si possiedono i requisiti economici per accedere al reddito o alla pensione di cittadinanza.

Inoltre, in caso di sussistenza di tali requisiti consente anche di stimare l’importo del sussidio spettante in base alla situazione dell’interessato. Si tratta dunque di un servizio pratico per i cittadini, ma anche per i caf e tutti i soggetti interessati a fare richiesta per il sussidio. Di seguito scopriamo come utilizzare questa novità Inps.

Simulatore reddito di cittadinanza inps

Sul sito dell’inps, in particolare nella sezione prestazione servizi prima e Isee post-riforma 2015 poi, si può simulare il calcolo dell’Isee. Tale operazione può essere svolta anche dagli esterni al sito, quindi non necessita dell’accesso tramite Spid.

Questo servizio consente, tramite l’acquisizione di dati, di simulare in modo semplificato gli indicatori specifici, per determinare subito il diritto o meno al reddito o alla pensione di cittadinanza.

Scopriamo quindi, nel paragrafo che segue, come utilizzarlo direttamente online in pochi semplici passaggi.

Simulatore rdc con isee corrente o senza come funziona

E’ possibile effettuare la simulazione dei requisiti basati sull’Isee ordinario ai fini del rdc su questa pagina inps. Per ottenere il risultato vi basterà compilare tutti i campi richiesti, a partire dall’anno dell’Isee valido di cui siete in possesso a tutto il resto.

Anche se non avete l’Isee aggiornato potete inserire manualmente ogni dato e poi premere il pulsante Simula i requisiti, posto sotto la voce risultati della simulazione.

In caso di risultato positivo, verrà mostrato l’importo del beneficio e i dettagli del calcolo effettuato. Viceversa in caso non vi siano i requisiti necessari per ottenere il sussidio, verranno mostrati i valori sopra le soglie di accesso previste dalla legge.

Ovviamente se il simulatore vi dirà che avete i requisiti necessari (e i dati inseriti sono veritieri) allora potrete fare domanda per il rdc. Se invece avete bisogno di aiuto per compiere tali operazioni, allora il consiglio è quello di rivolgervi ad un caf, che vi aiuterà a sbrigare queste pratiche telematiche.

Questo in buona sintesi il procedimento da seguire per utilizzare il simulatore del reddito di cittadinanza. Sfruttando questa novità inps i soggetti con i requisiti potranno capire in tempo reale, se possiedono i requisiti Isee necessari per ottenere questo sussidio o la pensione di cittadinanza.

