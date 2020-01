Pensioni di reversibilità, ultima ora. Le novità del 2020, calcolo e come fare la domanda.

La pensione di reversibilità è quella prestazione economica, erogata dall’Inps, che spetta ai superstiti, dell’avente diritto all pensione estinto. In altri termini al coniuge, ai figli, ai nipoti (perché equiparati a figli), a genitori e fratelli, in presenza di requisiti relativi ad età e reddito. In tutti questi casi è necessario si tratti di un membro familiare a carico del defunto.

Come avviene ogni anno, anche per il 2020, le novità sulle pensioni di reversibilità, sono oggetto di precisazioni da parte dell’Inps. Essa, con la sua circolare, ha comunicato la rivalutazione delle pensioni, con aumento per la minima da 513 a 515,07 €, come noto. Tale somma è dunque quella minima che andrebbe percepita da chi ha diritto ad avere la reversibilità.

Poi con l’allegato seguente l’istituto nazionale di previdenza ha comunicato le tabelle di riduzione per l’assegno del 2020. Queste si attivano nel momento in cui chi riceve la reversibilità possiede anche altri redditi.

Ciò non rappresenta una novità, ma la normativa in essere già dal 1995, quindi si tratta di una semplice conferma per il nuovo anno. Nello specifico è prevista una riduzione dell’importo spettante al superstite pari al:

25% per chi ha redditi superiori a 3 volte il minimo.

40% per redditi maggiori di 4 volte il minimo.

50% per coloro che possiedono redditi superiori a 5 volte il minimo.

Pensioni reversibilità ultima ora: come funzionano nel 2020

Con l’approvazione della Legge di bilancio, molti temevano ci potesse essere una sforbiciata dell’assegno di reversibilità, tuttavia non sarà affatto così. Infatti, il governo Conte bis non ha previsto nessun taglio al diritto dei superstiti di ricevere questa prestazione, stando alle ultime sulle pensioni.

Come detto le “riduzioni” sono legate ai requisiti in possesso di chi beneficia della pensione di reversibilità. Si tratta delle percentuali prima citate e riportate dall’Inps, quindi l’attività del governo non ha influito in alcun modo su di esse.

Pensione di reversibilità 2020: come viene calcolata

Per determinare l’importo del trattamento, bisogna prendere in considerazione una percentuale sulla pensione che veniva corrisposta (o doveva ancora esserlo) al deceduto.

In base al legame familiare del superstite avente diritto al percepimento, cambia anche la percentuale assegnata. Entrando nel dettaglio essa ammonta al:

100% dell’assegno ad un coniuge e due o più figli.

80% in presenza di un coniuge e un figlio (o due figli senza coniuge).

70% per un solo figlio.

60% in presenza del solo coniuge.

15% per qualsiasi altro singolo familiare avente diritto diverso dai precedenti. Quindi ciò vale per un genitore, fratello o sorella, con la percentuale che cresce se essi sono più di uno.

Pensione di reversibilità 2020: come richiederla

Per fare tale richiesta, bisogna completare il modulo Inps denominato: “domanda di pensione reversibilità S01”. Esso, può essere scaricato gratuitamente nella sezione modulistica del sito Inps.

Oltre a questo modulo, bisogna allegare alla domanda alcuni documenti. In particolare:

Il certificato di morte, matrimonio e la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia alla data del decesso.

La dichiarazione del reddito e quella sul diritto alle detrazioni d’imposta.

Le modalità scelta per il pagamento della reversibilità (bonifico ecc.).

Altri documenti eventuali in base al legame con il defunto.

La domanda corredata di questi documenti, può essere inviata online, sul sito dell’Inps, per chi dispone del PIN di accesso o tramite Caaf.

E’ tutto per quanto concerne le novità in materia di pensione di reversibilità 2020. In attesa di conoscere le future novità relative alla riforma delle pensioni, da parte del Governo giallorosso, vi invitiamo a restare aggiornati sul canale economia di Donne sul Web

