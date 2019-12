Finanziaria 2020 e pensioni, la manovra è legge. Ecco cosa cambia per quota 100, opzione donna, le pensioni di vecchiaia e cittadinanza. Guida semplice alla riforma pensioni

Dopo lunghi mesi di discussioni per la definizione dei contenuti della manovra finanziaria 2020, siamo finalmente giunti al termine dell’iter. Infatti, dopo l’approvazione da parte del Senato negli sorsi giorni, è appena arrivato anche il via libera da parte della Camera dei deputati.

Questo significa che ora la nuova Legge di bilancio è ufficialmente legge e non potrà più essere modificata. Per questo è il caso di fare il punto su quanto prevede il testo definitivo in materia di pensioni per il prossimo anno.

Pensioni 2020, confermate quota 100, opzione donna e ape social: i dettagli

Innanzi tutto il testo conferma quota 100, la misura introdotta dal precedente esecutivo che consente l’ accesso alla pensione anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi. Infatti, nonostante le resistenze mostrate a più riprese da Italia Viva, uno dei partiti di maggioranza, questa riforma previdenziale resterà in vigore fino al 2021.

Prorogata anche opzione donna, grazie a cui anche nel 2020 e forse per un ultimo anno, per le lavoratrici sarà possibile ottenere la pensione anticipata. In questo caso i requisiti necessari saranno 58 anni di età per le dipendenti (59 per le autonome) e 35 anni di contributi versati, maturati entro il 31 dicembre 2019.

Vedi anche: Opzione donna 2020 requisiti

Dal testo della manovra arriva la conferma anche per l’Ape sociale. Si tratta di un’indennità corrisposta a coloro che possiedono almeno 63 anni di età e si trovano in una condizione non lavorativa, ma che non permette loro di accedere alla pensione.

Manovra finanziaria 2020: pensione di vecchiaia e anticipata

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, ossia quella stabilita dalla riforma Fornero e dunque non anticipata, sono confermati i requisiti dello scorso anno. Quindi tale pensione è conseguibile con almeno 20 anni di contributi versati ed un’età anagrafica di 67 anni.

Inoltre, per la pensione anticipata, quella per cui non è previsto alcun requisito di età, la Legge di bilancio 2020 prevede i seguenti contributi versati:

42 anni e 10 mesi per gli uomini.

41 anni e 10 mesi per le donne.

Manovra finanziaria 2020: sblocco aumenti pensioni

Un’altra misura sulle pensioni, presente nel testo definitivo della Legge di bilancio 2020 è il mini sblocco dell’aumento dell’assegno pensionistico. Nello specifico questo provvedimento riguarda coloro che percepiscono fra i 1.522 e i 2.029 euro. Restano invece immutate le percentuali di aumento per le fasce più basse (100% della perequazione) e per quelle più alte (dove la rivalutazione è parziale).

Pensione di cittadinanza e possibili riforme future

Infine, si segnala nel testo finale della manovra la conferma di un’altra misura discussa, il reddito di cittadinanza. Questo significa che anche la pensione di cittadinanza viene confermata nel 2020, in favore di quei pensionati che percepiscono il trattamento minimo. Dunque, essi avranno ancora diritto, in presenza dei requisiti necessari, a ricevere 780 euro nel nuovo anno.

Questo è il quadro generale della riforma pensionistica decisa dal governo per il 2020. Al momento resta fuori la cosiddetta pensione di garanzia, prevista per coloro che hanno una carriera lavorativa discontinua. E’ probabile però che il Governo giallorosso la definisca nei prossimi mesi, così come una nuova riforma pensionistica che superi le attuali misure per la pensione anticipata. Di certo ora però non si hanno più dubbi su quanto previsto per il 2020.

Vedi anche:

Date calendario pagamento pensioni 2020

Pagamento pensioni gennaio