Pensione anticipata 2020, le ultime novità: pensioni precoci, quota 100 e finestra pensione secondo la nuova riforma.

I lavoratori che desiderano andare in pensione anticipatamente, rispetto a quanto previsto dai requisiti della pensione di vecchiaia (67 anni di età anagrafica), possono contare sugli scivoli in vigore anche nel 2020.

Tutti coloro che sono interessati a questa prospettiva, devono possedere determinati requisiti, validi sia per gli uomini che per le donne, per accedervi. Vediamo allora nel dettaglio quali sono quelli stabiliti nella manovra finanziaria 2020, per poi passare alle novità su questo tema.

Pensione anticipata 2020: requisiti



Durante l’anno in corso le opzioni per uscire in anticipo dal lavoro, sono le seguenti:

1) Pensione anticipata: riguarda i lavoratori, sia uomini che donne, in possesso di anzianità contributiva. Per gli uomini sono necessari 42 anni e 10 mesi di contributi versati, mentre per le donne 41 anni e 10 mesi, a prescindere all’età anagrafica. Bisogna però tenere conto che le domande di cha meno di 62 anni, subiranno dall’Inps una riduzione di 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo.

2) Quota 100: è lo scivolo pensionistico che permette l’uscita dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi. Nel 2020 è un’opzione riservata ai nati nel 1958 che hanno avuto una carriera lavorativa continua.

3) Opzione donna: permette alle lavoratrici il pensionamento con 58 anni di età (59 per le autonome) e con 35 anni di contributi versati. Nel 2020 riguarda le nate nel 1960 o nel 1961, che hanno raggiunto i requisiti al 31 dicembre 2019.

4) Pensione precoci: consente la pensione anticipata a chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni e ha versato 42 anni di contributi.

5) Pensione lavori usuranti: riguarda solo determinati ambiti lavorativi e consente la pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi, con 35 anni di contributi. Il requisito massimo per accedervi è di 64 anni e 7 mesi.

6) Ape Sociale: permette l’uscita anticipata dal lavoro a partire dai 63 anni di età, possedendo però almeno 30 anni di contributi, per i disoccupati.

Novità pensioni anticipate: riforme e scenari futuri

Quelle elencate fino ad ora sono le possibilità ancora disponibili per la pensione anticipata nel 2020. Per gli anni a seguire si prevedono invece parecchie novità in tema di pensioni, infatti dal 2021 in poi dovrebbero cambiare molte cose.

Ad esempio possibilità come opzione donna e Ape Sociale ci sono per quest’anno, ma nulla si sa per quanto riguarda il 2021. Un discorso simile vale per quota 100, che è stata confermata fino al 31 dicembre 2021, ma che dopo quella data sarà quasi sicuramente sostituita dalle riforme del sistema pensione allo studio del Governo giallorosso.

Per tali motivi in questi anni si potrebbe verificare un aumento delle richieste di pensione anticipata. In particolare da parte dei lavoratori che conseguiti i requisiti (e nell’incertezza sulle norme future) potrebbero decidere di congedarsi prima dal lavoro.

Tanti potrebbero farlo anche all’ultimo momento disponibile, avendo l’opportunità di fruire della cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata. In questo modo eviterebbero di andare in pensione con la Legge Fornero, ovvero a 67 anni.

Pensione anticipata 2020: attenzione alla finestra

Infine, vi ricordiamo che dal momento della richiesta di uscita anticipata dal lavoro, l’erogazione della pensione non è immediata. Infatti, c’è la cosiddetta finestra, ossia un lasso di tempo (fra 3 e 18 mesi a seconda dei casi) in cui non si percepisce l’assegno. Per tale motivo è consigliabile continuare l’attività lavorativa fino al suo scadere.

