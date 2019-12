Pensioni, le ultimissime notizie riforma pensione 2020 quota 100 e quota 41.

Ormai l’iter dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020 sta per essere concluso, vista l’approvazione del Senato e quella che sta per avvenire alla Camera. Il documento finale è stato blindato dalla maggioranza, con voto di fiducia per entrambi le camere, impedendo di fatto la possibilità di apportare ulteriori modifiche.

Al suo interno spiccano le conferme per la proroga agli scivoli pensionistici quali opzione donna e quota 100. La prima è stata confermata per un anno, mentre la seconda sarà utilizzabile fino alla sua scadenza, ossia dicembre 2021. Altre importanti misure, presenti in manovra, sono la pensione di garanzia per i giovani che hanno carriere lavorative discontinue e gli interventi sui cosiddetti caregiver, cioè coloro che assistono un disabile in famiglia.

Niente da fare invece, almeno per la manovra di quest’anno, per l’introduzione di quota 41. Una misura a cui la Lega teneva particolarmente, ma che ora non sembra più rientrare nei piani del Governo Conte bis. Insomma, per ora l’esecutivo giallorosso ha deciso di non apportare modifiche in tema di pensioni, ma in futuro potrebbero esserci nuovi importanti riforme.

Per approfondire il funzionamento di quota 100 nel 2020 e le prospettive di possibili riforme pensionistiche, vi invitiamo a leggere i prossimi paragrafi.

Manovra finanziaria 2020: novità sulle pensioni

Come detto, anche nel 2020 quota 100 permetterà, ai lavoratori che hanno maturato determinati requisiti, l’accesso alla pensione anticipata. Nello specifico tale meccanismo può essere utilizzato da coloro che hanno compiuto 62 anni di età e maturato 38 anni di contributi versati.

Si tratta di una possibilità importante, per quei lavoratori che desiderano arrivare alla pensione velocemente e senza attendere quella di vecchiaia. Quest’ultima, pure nel 2020 matura solo al compimento dei 67 anni di età, dunque sotto questo punto di vista nulla è cambiato rispetto al 2019.

Ultime notizie pensioni quota 100: possibile riscattare fino a 10 anni

La Legge di Bilancio 2020 ha tuttavia introdotto una novità che riguarda l’aumento degli anni riscattabili, relativi a periodi non coperti da contribuzione dedicata.

Stando alle ultime news sulle pensioni, con tale modifica si passa da 5 a 10 anni riscattabili. In questo modo si garantisce una copertura maggiore e l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari. Così, chi al 31 dicembre 1995, non ha maturato un’anzianità contributiva e non è titolare di pensione, potrà chiedere il riscatto contributivo mancante fino a 120 mesi. In precedenza la stessa operazione era possibile, ma solo fino a 60 mesi.

Riforme pensioni future: il parere del Cnel

Per quanto riguarda il futuro, la maggioranza di Governo dovrà sicuramente apportare riforme più profonde, rispetto a quelle attuate fino ad ora. Questo perché, come spiega il Cnel, bisogna fare una valutazione del trade off fra costi e benefici di quota 100 e delle altre misure.

In particolare secondo il Cnel: “occorre evitare che la sua fine, prevista nel 2021, crei un buco previdenziale di anni, lasciando scoperti tanti lavoratori, come accaduto in passato”. In altri termini l’esecutivo dovrà trovare nuovi strumenti di flessibilità che consentano l’uscita dal lavoro e tengano conto delle particolari condizioni di lavoro di ognuno. Parliamo quindi dei lavori gravosi, di coloro che hanno iniziato a lavorare in età precoce e via dicendo.

E’ tutto per ultime notizie sulle pensioni, vi invitiamo a restare aggiornati su un argomento sempre al centro del dibattito pubblico.