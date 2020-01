Pensione anticipata donne 2020, Opzione donna confermata, e le altre ultimissime notizie sullo scivolo pensionistico e riforma pensioni

Dalle ultime notizie in tema di pensione donne, emerge che anche nel 2020 sarà possibile fruire di quella anticipata. Infatti, la nuova manovra finanziaria ha confermato tutte le possibilità previste nell’anno precedente.

Il requisito per accedere alla pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, resta quello di 41 anni e 10 mesi di contributi versati per le donne. Per gli uomini in questo caso il requisito previsto è invece pari a 42 anni e 10 mesi lavorativi. Ma non è tutto, esistono infatti anche altre possibilità per le lavoratrici di andare in pensione nel 2020, vediamole qui di seguito.

Vedi anche Pensioni di reversibilità novità 2020

Pensione anticipata: opzione donna 2020

Per le lavoratrici che invece puntano a conseguire la pensione in anticipo rispetto alle possibilità fin qui elencate, anche nel 2020 resta valida l’opzione donna. I requisiti richiesti per accedervi restano gli stessi: 35 anni di contributi versati e 58 di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti (59 per le lavoratrici autonome).

Tutte coloro che fruiscono di questo scivolo pensionistico, devono però ricordare che l’assegno non viene erogato subito. Infatti, dal momento in cui si maturano i requisiti, bisogna attendere una finestra di 12 mesi per le dipendenti e di 18 per le autonome.

Pensioni anticipata donne 2020: le ultimissime

Stando a quanto trapela dalle ultime news opzione donna potrebbe non essere confermata nel 2021, come avvenuto per quest’anno. Infatti, il governo Conte bis starebbe pensando ad una riforma delle pensioni, che potrebbe riguardare anche quota 100, ossia l’altro scivolo per il conseguimento della pensione, anch’esso confermato in manovra.

L’esecutivo punta a superare le attuali leggi e le problematiche legate alla Legge Fornero, con meccanismi in grado di omologare per tutti l’uscita dal lavoro. Ma al momento non si hanno ancora certezze al riguardo. Di certo per il 2020 vale quanto detto fino ad ora in materia di pensione anticipata per le donne. Staremo a vedere se le cose cambieranno in futuro.

Vedi anche: Età pensionabile donne quando si va in pensione nel 2020