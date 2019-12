Pagamento pensione gennaio 2020, ecco tutte le date dell’accredito e cedolino Inps

Ormai siamo alle porte del 2020, ma anche nel primo mese del nuovo anno i pensionati si chiedono quali sono le date previste per il pagamento della mensilità. Tale dubbio torna periodicamente in quanto il giorno dell’erogazione del trattamento pensionistico non è sempre lo stesso.

Su di esso infatti incidono il calendario, quindi le feste e quant’altro, ma anche il mezzo scelto per l’erogazione (conto corrente bancario o poste). Fatte queste premesse, vediamo qual è la data decisa dall’Inps per il saldo del cedolino pensione di gennaio 2020.

Il pagamento della pensione a gennaio avverrà, in base a quanto stabilito dall’Inps (tramite la circolare n.147 dell’11 dicembre 2019) venerdì 3.

Questo perché il saldo di quanto dovuto avviene normalmente il primo giorno bancabile del mese, ossia in un giorno non festivo. Vi è però un’unica eccezione che riguarda proprio il mese di gennaio, in cui il pagamento avviene sempre il secondo giorno bacabile. In questo caso, essendo il primo un festivo, il giorno 2 è il primo bancabile e il 3 il secondo, per questo il pagamento viene erogato in tale data.

Calendario pagamento pensione gennaio 2020



Come detto a gennaio 2020, il primo pagamento della pensione sarà il giorno 3. Ciò è valido sia per le banche che per le poste, dunque in questo caso non c’è differenza fra loro, come avviene in altre occasioni.

Inoltre, sempre il 3 gennaio verranno pagate quelle pensioni con importi bassi ed erogati in un’unica rata annuale anticipata o quelle pagate in 2 perché semestrali. Nel primo caso parliamo dei trattamenti con importi mensili lordi da 0,01 a 10,00 euro. Nel secondo di quelle con importo mensile lordo da 10,01 euro a 75 euro, la cui successiva rata verrà pagata il primo luglio 2020.

Conoscere in anticipo l’importo del pagamento di gennaio 2020

Detto delle date di erogazione, ecco come conoscere in anticipo la somma del trattamento pensionistico che vi verrà pagata. Per realizzare tale operazione vi basta utilizzate il codice PIN personale ed entrare nell’area riservata sul sito dell’Inps.

A questo punto dovrete entrare nella sezione “verifica pagamenti” e cliccate su “vuoi visualizzare il cedolino”. Un’altra opzione disponibile per fare la stessa operazione è andare sulla voce “fascicolo previdenziale del cittadino”.

Una volta in questa area vi basterà scaricare il cedolino corrispondente al mese di gennaio 2020. Se il cedolino non dovesse ancora essere disponibile, non preoccupatevi, lo diventerà a breve e comunque sempre intorno al 20 del mese precedente rispetto a quello di cui viene indicato il pagamento disposto.

A questo punto avete tutte le informazioni su date e importi della pensione di gennaio 2020, vi aggiorneremo in futuro anche sui mesi seguenti.

