Pagamento pensioni. Quando pagano la pensione di febbraio 2021? Ecco date e calendario inps pagamenti alle poste e in banca.

Pagamento pensioni febbraio 2021, anche per questa mensilità l’Inps ha comunicato che il pagamento avverrà in anticipo, sulla base di quanto già accaduto per le mensilità precedenti. Il motivo è sempre lo stesso, evitare assembramenti al di fuori degli uffici postali, motivo per cui l’anticipo è previsto solo per chi la ritira in contanti alle poste.

Ma vediamo nel dettaglio qual è il calendario inps per il ritiro della pensione di febbraio alle poste e in banca. Per poi passare a come consultare online il cedolino di febbraio.

Pagamento pensioni febbraio 2021 anticipato poste

L’inps tramite un comunicato sul suo sito, ha reso noto il calendario dei pagamenti delle pensioni alle poste. In particolare il pagamento di febbraio avverrà, come ormai di consueto, in anticipo con suddivisione basata sulla prima lettera del cognome dei beneficiari.

In virtù di questo si partirà con i cognomi che iniziano con le lettera A e B lunedì 25 gennaio e a seguire con tutti gli altri, fino a sabato 30 gennaio. Ecco le date con la suddivisione giorno per giorno pubblicate dall’Inps.

Durante questi giorni i pensionati potranno ritirare la pensione in contanti o mediante Libretto di Risparmio, Conto Banco Posta, Postepay Evolution o ATM.

Infine, vi segnaliamo che per quanto riguarda il pagamento pensioni marzo 2021, non è ancora stato deciso se avverrà in anticipo alle poste. Sarà l’inps a comunicarlo a tempo debito.

Pagamento pensioni febbraio 2021 in banca

Discorso diverso invece è quello che riguarda i pensionati che percepiscono l’assegno pensionistico in banca. In questo caso infatti non è previsto alcun anticipo del pagamento pensione di febbraio.

Questo significa che l’inps invierà il pagamento come di consueto durante il primo giorno bancabile del mese. In questo caso si tratta di lunedì primo febbraio. I percettori dell’assegno devono però ricordare che le banche hanno dei tempi di elaborazione dei pagamenti. Quindi è probabile che l’accredito dei soldi della pensione venga visualizzato solo da martedì 2 febbraio.

Cedolino pensione febbraio 2021

Il cedolino delle pensioni di febbraio 2021, contenente l’importo della nuova mensilità, è consultabile nell’area riservata dell’utente sul sito www.inps.it. Per accedere a questa area bisogna inserire le credenziali Spid o utilizzare la CNS.

Una volta effettuato il login, bisogna recarsi sulla voce “cedolino pensione” accessibile dal menù di ricerca. Poi bisogna andare su “verifica pagamenti” e selezionare il mese di febbraio 2021 per visualizzare l’apposito cedolino.

Tale informazione dovrebbe essere disponibile verso la fine del mese precedente rispetto a quello a cui si riferisce l’assegno. Quindi in questo caso negli ultimi giorni di gennaio 2021, solitamente dal 20 o nei giorni seguenti.

E’ tutto per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di febbraio 2021. Come abbiamo visto, per chi la ritira le poste ancora una volta ci sarà un pagamento anticipato, mentre per chi la riceve tramite bonifico bancario ci sarà da attendere qualche giorno in più.

