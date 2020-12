Pagamento pensioni gennaio 2021. Quando pagano la pensione di gennaio? Calendario pagamenti poste e banche.

Pagamento pensioni gennaio 2021, anticipata la data dell’erogazione della nuova mensilità alle poste, come già accaduto nei mesi precedenti.

Ma quali sono le date esatte in calendario per il pagamento della pensione di gennaio 2021 negli uffici postali e nelle banche? Rispondiamo alla domanda qui di seguito, in base alle ultime notizie sulle pensioni. Per poi passare a come controllare il cedolino di gennaio direttamente sul sito dell’inps.

Quando pagano le pensioni di gennaio 2021 alle poste

La pensione di dicembre 2020 è stata pagata in anticipo ai beneficiari, secondo uno scaglionamento per evitare assembramenti davanti agli uffici postali. Visto che lo stato di emergenza causa coronavirus durerà fino al 31 gennaio 2021, anche la prossima mensilità sarà pagata anticipatamente alle poste.

Per conoscere il calendario pagamenti pensioni gennaio 2021, con la ripartizione delle date esatte per cognome, bisogna attendere le comunicazioni ufficiali di Inps e poste italiane. Quindi ad oggi non si conoscono ancora tali date, ma appena ci saranno ve ne daremo conto.

Tuttavia, sulla base delle anticipazioni fornite del capo della protezione civile Borrelli e di quanto avvenuto in precedenza, è già possibile avere un’idea del nuovo calendario pagamenti pensione. Infatti, l’erogazione dovrebbe iniziare negli ultimi giorni di dicembre, in particolare da lunedì 28 dicembre al 2 gennaio 2021. Sarà comunque il comunicato Inps a confermare queste date e a stabilire la ripartizione per cognomi.

Potranno ritirare la pensione, i beneficiari che la percepiscono in contanti o tramite Libretto di Risparmio, Conto Banco Posta, Postepay Evolution o ATM.

Data pagamento pensioni gennaio 2021 in banca

Per quanto riguarda il pagamento della pensione di gennaio 2021 in banca, le date sono diverse. In questo caso infatti, non è previsto il saldo anticipato.

L’erogazione tramite bonifico sul conto corrente dei pensionati, avverrà durante il primo giorno bancabile dell’anno. Si tratta di lunedì 4 gennaio 2021, visto che i giorni precedenti sono festivi o prefestivi.

Dunque chi percepisce l’assegno pensionistico in banca dovrà attendere fino al 4 gennaio per il pagamento. E’ tuttavia possibile che i pensionati vedano comparire l’accredito il 5 gennaio, a causa dei tempi di lavorazione normalmente previsti dagli istituti di credito.

Cedolino pensione gennaio 2021

Per verificare date e importi del pagamento di gennaio, è sempre possibile consultare il cedolino pensione inps online. Per farlo basta accedere sul sito www.inps.it, tramite le proprie credenziali Spid.

Una volta effettuato l’accesso basterà andare nella sezione denominata “cedolino pensione” e poi in “cedolino pensione servizio”. Infine, bisogna recarsi sulle voci “verifica pagamenti” e “vuoi visualizzare il cedolino” per avere queste informazioni. Il cedolino di gennaio sarà disponibile già a partire dal 20 dicembre 2020 o in alternativa nei giorni seguenti.

E’ tutto per quanto riguarda il calendario pagamento pensioni gennaio 2021. Anche la prossima mensilità sarà pagata dall’inps in anticipo alle poste, mentre nulla cambia per l’accredito tramite contro corrente bancario.

