Contributi per famiglie con figli disabili 2023 regione Toscana. Come fare domanda e quando pagano il contributo straordinario per disabili gravi.

Contributo figli disabili 2023, in Toscana è stato confermato il bonus per genitori con figli portatori di handicap. Consiste in un contributo economico da 700 euro destinato a famiglie con minori disabili a carico, per sostenerle nel pagamento delle spese necessarie per la cura e l’accudimento.

Con la legge regionale 44 la regione Toscana ha chiarito quali sono requisiti e modalità di presentazione delle richieste del contributo annuale. Di seguito tutte le informazioni che dovete sapere se volete ottenere questo sostegno finanziario.

Chi ha diritto al bonus figli disabili 2023 Toscana

Per accedere al contributo regionale, il nucleo familiare richiedente nel 2023 deve:

avere uno o più figli minorenni con una condizione accertata di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Essere residente nel territorio della regione Toscana (sia il genitore richiedente sia il figlio disabile) alla data di presentazione della richiesta.

Avere un valore Isee aggiornato annuale di importo non superiore a 29.999 euro.

Con riferimento all’età del figlio, il bando regionale spiega che si considera minore anche chi ha compiuto 18 anni nel 2023, ovvero l’anno a cui si riferisce il sostegno. In altre parole il minore deve essere nato entro il 31 dicembre 2004.

Contributo mamme con figli disabili 2023: come richiederlo

Per ottenere i 700 euro, i genitori possono presentare domanda al proprio comune di residenza entro il 30 giugno 2023. Quindi ad esempio a quello di Firenze, Lucca, Massa, Livorno e via dicendo. La richiesta può essere effettuata dalla madre o dal padre del minore disabile, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet della regione Toscana. Di seguito trovate allegato il documento in formato pdf da scaricare, riempire in ogni sua parte e allegare alla domanda.

MODULO DOMANDA CONTRIBUTI FIGLI DISABILI 2023

Per conoscere le modalità di presentazione dell’istanza (se online oppure cartacea) vi invitiamo a verificare presso il vostro comune di residenza. Infatti, sono i singoli municipi ad occuparsi del trattamento delle domande e a stabilire con appositi avvisi come trasmetterle.

Quando pagano il contributo figli disabili in Toscana

Il contributo viene assegnato dal comune dopo la presentazione dell’istanza e a seguito della sua approvazione. Probabilmente il comune stilerà una graduatoria con tutti i nomi dei nuclei familiari beneficiari. Poi il municipio comunica alla regione i destinatari e quest’ultima si occuperà del pagamento.

I soldi quindi dovrebbero arrivare dopo la chiusura dei termini per fare domanda. La somma viene accreditata tramite il mezzo di pagamento inserito quando si presenta la documentazione, ovvero tramite bonifico bancario, postale o carta con Iban.

Che bonus ci sono per i figli disabili nel 2023?

Abbiamo visto i contributi previsti nel 2023 per famiglie con figli disabili dalla regione Toscana. Ma per sostenere le famiglie ci sono anche altri aiuti regionali, che conosceremo durante l’anno con le pubblicazioni dei vari avvisi. Di conseguenza se vivete in regioni diverse dalla Toscana sappiate che anche nella vostra potrebbero essere previsti contributi simili, di cui vi daremo notizia non appena le regioni pubblicheranno i relativi avvisi.

Mentre per quanto riguarda il contributo per figli disabili Inps 2023, ovvero quello statale destinato ai figli con disabilità oltre il 60% che fanno parte di famiglie con Isee basso, al momento non ci sono ancora comunicazioni. Tuttavia l’Inps dovrebbe attivare le nuove procedure per richiedere un bonus da 150 euro dal 1 febbraio al 31 marzo 2023, secondo le ultime news. Ricordiamo inoltre che per le famiglie con figli a carico disabili sono previste apposite maggiorazioni all’interno dell’assegno unico 2023.

