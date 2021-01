Bonus sanificazione 2021. La legge di bilancio ha modificato domanda e scadenza. Ecco come e quando utilizzare il credito d’imposta e il modulo da scaricare

Bonus sanificazione 2021. Il testo della legge di bilancio 2021, all’articolo 1, commi 1098 e 1099, ha modificato la scadenza del credito d’imposta previsto sulla sanificazione degli ambienti di lavoro. Sono cambiate anche le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, sulle modalità di fruizione.

Facciamo quindi chiarezza su queste novità relative al bonus sanificazione, introdotto nel 2020 dal governo con il decreto rilancio. Partendo dalla nuova scadenza, per poi passare alle istruzioni dell’agenzia delle entrate per la domanda, fino ad arrivare a come utilizzare il credito.

VEDI ANCHE: LEGGE DI BILANCIO 2021 COSA CONTIENE

Bonus sanificazione scadenza anticipata

Il bonus sanificazione, che prevede un credito del 60% sulle spese sostenute per sanificare ambienti di lavoro e acquistare dispostivi di protezione individuale contro il coronavirus, è stato modificato.

In particolare la manovra finanziaria ha stabilito l’anticipo della scadenza per la fruizione del beneficio a giugno 2021. Inizialmente tale scadenza era stata fissata per dicembre, ma ora i termini sono stati ridotti ai primi 6 mesi dell’anno in corso.

Bonus sanificazione agenzia delle entrate

Le nuove disposizioni introdotte in manovra sul bonus sanificazione, sono diventate operative a seguito del provvedimento datato 8 gennaio 2021, dell’agenzia delle entrate.

Da qui anche le nuove istruzioni per l’invio della comunicazione all’agenzia, anticipata da settembre a fine maggio 2021. Trovate QUI l’allegato con le nuove istruzioni per la compilazione dei modelli.

In sintesi, la comunicazione deve contenere l’ammontare delle spese che danno diritto al credito. Questo per consentire l’individuazione della quota fruibile in proporzione alle risorse disponibili. In altri termini qualora le risorse stanziate non dovessero essere sufficienti, la percentuale del credito verrà ridotta per tutti i beneficiari.

PER APPROFONDIRE VAI A: BONUS SANIFICAZIONE SPESE INCLUSE

Bonus sanificazione utilizzo credito

Il credito del bonus sanificazione si può utilizzare in compensazione delle tasse da pagare, tramite F24, entro la nuova scadenza di giugno 2021. In questo caso bisognerà usare l’apposito codice tributo. Per svolgere tale operazione vi consigliamo di rivolgervi a commercialisti, caf o altri professionisti.

In alternativa, entro la stessa data, il credito conseguito può essere ceduto a terzi (incluse banche o altri operatori), anche in misura parziale.

Dunque il possibile utilizzo del credito può avvenire su queste due opzioni. In sostanza la novità introdotta riguarda il cambiamento delle scadenze entro cui utilizzare il credito d’imposta.

Queste le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 al bonus sanificazione. Chi volesse fruire della detrazione, deve tenere conto delle nuove scadenze e di quanto stabilito dal provvedimento dell’agenzia delle entrate.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE: