Manovra 2021, bonus e aiuti alle famiglie. Ecco cosa contiene la nuova legge di bilancio.

Manovra finanziaria, il testo varato dal governo e firmato dal Presidente della repubblica Mattarella, si appresta ricevere il voto del parlamento.

Tuttavia si conoscono già importi e alcune delle misure decise dall’esecutivo. Buona parte delle risorse è destinata a bonus e aiuti alle famiglie. Molti sono rinnovati, altri sono nuovi di zecca. Scopriamo quindi cosa contiene la Legge di bilancio 2021.

Bonus famiglia manovra 2021

La nuova manovra, che dovrebbe valere circa 38 miliardi, come riporta Ilsole24ore, prevede parecchi aiuti alle famiglie.

A partire dall’assegno unico per la famiglia, che deve ancora essere definito nei contenuti, ma che possiede già un fondo aumentato di 3 miliardi per il 2021. Poi ecco il rinnovo del bonus nascite, l’assegno per le famiglie con figli nati o adottati entro il 31 dicembre 2021.

Per i lavoratori e le attività colpite dalle conseguenze dell’emergenza covid, previsto un fondo ristori, che dovrebbe attestarsi a 3,8 miliardi nel 2021.

Ma non mancano le agevolazioni anche per quanto riguarda i lavori edilizi, dal bonus ristrutturazioni a quello per la riqualificazione energetica. Al momento invece non è ancora stato riconfermato il superbonus 110%, per cui il governo attende i soldi del recovery fund europeo. In base alle ultime notizie, la manovra avrebbe già prenotato 120 miliardi di euro di questi fondi, da utilizzare nei prossimi 3 anni.

Bonus 100 euro per abbonamenti a quotidiani

La gran parte di quelli che vi abbiamo riportato fino ad ora sono agevolazioni rinnovate dal governo, ma c’è anche una novità appena introdotta. Si tratta di un bonus da 100 euro per acquistare abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici, anche in formato digitale.

Questo nuovo contributo spetterà nel 2021 ai nuclei familiari con Isee inferiore a 20.000 euro, ammessi al bonus pc. Inoltre, sarà utilizzabile per acquistare abbonamenti sia online che nelle edicole.

Queste, in sintesi, le ultime news su cosa contiene la manovra 2021. In attesa del testo finale, quello che appare certo è che ci saranno ancora tanti bonus e aiuti per provare a sostenere economicamente le famiglie italiane.

