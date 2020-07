Cosa significa Recovery Found il finanziamento ibrido del maxi piano Ue e quando vanno rimborsati. Ecco la spiegazione in parole semplici.

Il Recoverry Found ovvero il più grosso piano varato dall’Unione Europea per contrastare la crisi a seguito dell’emergenza coronavirus è un debito in comune fra i 27 paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Un debito che i paesei dovranno gestire per un lungo periodo, e da non confondersi con il Mes, ovvero il fondo salva stati. Vediamo nel dettaglio cosa comporta per l’Italia questo finanziamento a lunghissimo termine.

Recovery Found cosa è e cosa significa.

Come abbiamo già detto il Recovery Found è un debito comune fra paesi aderenti alla Ue destinato a cambiare probabilmente il futuro dell’Unione Europea. Il pacchetto di finanziamenti da 750 miliardi ( di cui una parte a fondo perduto) infatti è il primo grande impegno che i 27 paesi hanno preso insieme dopo 4 giorni e quattro notti di trattative.

La proposta di questo finanziamento ibrido inizialmente è arrivata dalla Francia, non dall’Italia ma non era piaciuta alla Merkel. Ma è stata proprio la cancelliera tedesca la regista del risultato positivo di questa operazione finanziaria congiunta. A lei quindi si deve il risultato di questo successo, senza nulla togliere al premier Conte che ha svolto al meglio la sua parte nel difendere e pretendere i finanziamenti destinati all’Italia.

Recovery Found italia cifre e tempi di rimborso

Le somme destinate al nostro paese ovvero 209 miliardi di euro, è suddiviso fra sovvenzioni e prestiti. I primi sono 81,4 miliardi, mentre i secondi sono 127 miliardi di euro che andranno rimborsati fra il 2026 e il 2056. Praticamente questo finanziamento ha la medesima durata di un mutuo trentennale.

Per quanto riguarda invece quando arriveranno materialmente i soldi, usiamo una frase di Gualtieri. ” non si tratta di soldi a pioggia” o di un bonus, bensì di finanziamenti soggetti a un piano preciso di rilancio preciso e a controlli.

Ecco cosa è il recovery Found in parole semplici.

