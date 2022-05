Bonus condizionatori 2022. Quando e quali climatizzatori rientrano nel bonus 110

Bonus condizionatori, come ottenerlo per nuove istallazioni o sostituzioni nel 2022. Ecco quando rientra nell’ecobonus 110 e quali climatizzatori si possono detrarre.

Bonus condizionatori 2022. Con l’arrivo dell’estate installare o sostituire un climatizzatore in casa diventa una necessità per combattere l’afa e il caldo di questa stagione. Secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio è possibile acquistare ed installare i condizionatori, fruendo di una detrazione fiscale o di uno sconto in fattura del 50%. Ma attenzione per in alcuni casi l’operazione potrebbe rientrare nell’ecobonus 110.

Ecco allora come ottenere l’agevolazione e quali condizionatori rientrano nel superbonus 110 per cento, secondo le indizioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

Come funziona il bonus per condizionatori 2022

L’acquisto di un nuovo condizionatore o la sostituzione di un impianto per il controllo della ventilazione in casa, consente di accedere alle agevolazioni statali. In caso di semplice acquisto e installazione del climatizzatore a pompa di calore, si può ottenere una detrazione del 50%. Ovvero un credito fiscale che si recupera in sede di dichiarazione dei redditi.

Se invece l’intervento come la sostituzione del condizionatore permette di ottenere un efficientamento energetico allora il credito sale al 65%. Inoltre, come previsto dal decreto rilancio sugli interventi di edilizia libera, qualora si acquisti un climatizzatore in negozio si potrà ricevere uno sconto immediato sul prezzo da pagare.

Bonus condizionatori 2022. Come ottenere lo sconto in fattura, requisiti

Bonus 110 condizionatori 2022 quando

Ma c’è un’altra alternativa. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle entrate nelle sezione FAQ della sua guida: “sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche“. Quindi se con la sostituzione di un vecchio condizionatore, quello nuovo permette di conseguire un efficientamento energetico in casa di due classi (che si possono verificare sulle apposite etichette) allora si può fruire del bonus 110.

Inoltre, se congiuntamente all’installazione di condizionatori si effettuano lavori trainanti in casa, allora l’operazione rientra nel superbonus 110%. In breve, i lavori di questo tipo, come si legge sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it sono:

interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici

interventi antisismici

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o su parti comuni di edifici.

Quali condizionatori rientrano nell’ecobonus

Per accedere alla agevolazioni, è necessario che il climatizzatore acquistato rientri in un di questi tipi di impianti:

a pompa di calore o termopompa

condizionatore a basso consumo energetico

deumidificatore d’aria.

Ovviamente, per ottenere qualsiasi tipo di detrazione, da quella del 50% fino agli interventi che permettono di ricevere il bonus 110, bisogna documentare opportunamente le spese sostenute per acquisto, sostituzione e lavori. Questo significa che i pagamenti per tutte queste voci devono avvenire tramite mezzi tracciabili. Vale a dire carte di credito, bancomat, bonifico eccetera.

Inoltre, l’immobile oggetto dei lavori deve essere a norma di legge. Ovvero deve già risultare come accatastato (o in fase di accatastamento) e in regola con tutti i pagamenti delle tesse.

Condizionatori superbonus 110 agenzia delle entrate

Per saperne di più su questo incentivo, vi invitiamo a leggere la guida completa dell’agenzia delle entrate. La trovate qui di seguito e al suo interno potete consultare tutte le regole, le circolari e le risoluzioni disponibili in formato pdf da scaricare.

Come visto il bonus condizionatori 2022 permette di installare nuovi climatizzatori fruendo di detrazioni o sconti in fattura dal 50 al 65%. Ma in presenza di determinati requisiti i condizionatori rientrano nel bonus 110%, permettendo quindi di recuperare l’intera somma spesa per acquisto e lavori, rispettando i requisiti previsti dalla legge.

