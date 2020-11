Bonus bancomat Natale, rimborso fino a 150 euro. Ecco come funziona e quando inizia l’extra cashback natale.

Bonus bancomat Natale. Il governo ha intenzione di incentivare gli acquisti per le prossime festività natalizie, con un rimborso fino a 150 euro sulle spese sostenute con carta, nel mese di dicembre.

Tale somma dovrebbe essere restituita subito, ossia entro fine 2020. A patto però di rispettare alcuni requisiti. Scopriamo quali sono qui di seguito e come funziona questo extra cashback di Natale.

Bonus cashback natale requisiti

Il bonus bancomat natale è destinato a chi fa almeno 10 acquisti nel mese di dicembre 2020, pagando esclusivamente con carta o app. Ciò vale nei negozi e negli esercizi commerciali, dove si potrebbe pagare anche in contanti, mentre lo shopping online non dovrebbe farne parte.

Chi rispetta questi requisiti riceverà un rimborso del 10% fino ad un massimo di 150 euro. In altre parole per ottenere il rimborso pieno bisognerà spendere almeno 1.500 euro, pagando con moneta elettronica. Ossia con i seguenti strumenti: carte di credito, bancomat, bonifici, bancari o app installate sullo smartphone, come ad esempio Apple Pay o Satispay.

Tal meccanismo premierà i pagamenti tracciabili, senza penalizzare chi continuerà ad utilizzare i contanti per gli acquisti. Questi ultimi però non verranno conteggiati per il cashback.

Bonus bancomat Natale, quando inizia e quando ci sarà il rimborso

Questa nuova misura dovrebbe partire nei primi giorni di dicembre e rappresenta il primo degli interventi voluti dal governo per incentivare i pagamenti tracciabili. Gli altri sono il cashback semestrale fino a 300 euro e il super cashback fino a 3.000 euro.

Per quanto riguarda il rimborso del bonus Natale, il governo intende erogarlo subito. Infatti, dovrebbe arrivare entro la fine del 2020, via bonifico direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

Per ricevere il cashback, in base alle ultime notizie, bisognerà registrarsi sull’app io (della pubblica amministrazione) o su altri sistemi messi a disposizione. In fase di registrazione bisognerà fornire il proprio codice fiscale e associare gli strumenti di pagamento che si intende utilizzare. Inoltre, bisognerà indicare l’Iban del conto corrente su cui si vuole ricevere il rimborso.

Queste tutte le informazioni attualmente disponibili sul bonus bancomat Natale. In attesa che il governo ufficializzi tutti i dettagli di questa misura, gli italiani potranno fruire del rimborso sugli acquisti di dicembre 2020 e degli altri previsti nel 2021, pagando con carta.

