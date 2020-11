Lotteria degli scontrini da gennaio 2021, pagamenti elettronici. Ecco come funziona e cosa si vince nella lotteria scontrini fiscali.

Lotteria degli scontrini. Se ne parla da tempo e dopo i rinvii degli scorsi mesi, ora è davvero in partenza la lotteria gratuita collegata agli acquisti effettuati. Si tratta di una delle forme scelte al governo per incentivare i pagamenti digitali e combattere l’evasione fiscale, insieme al cashback.

Approfondiamo di seguito come funziona e quanto si vince tramite questa lotteria.

Lotteria scontrini come registrarsi

L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha stabilito come data di inizio per la lotteria degli scontrini il 1°gennaio 2021.

Prima di ambire ai premi però, gli italiani che vogliono parteciparvi devono registrarsi sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Ciò sarà possibile dal primo dicembre 2020, inserendo tutti i dati richiesti dalla procedura online.

Lotteria scontrini fiscali come funziona

Per partecipare alla lotteria, bisogna seguire questi 3 passaggi:

Inserire il proprio codice fiscale nella sezione denomnata “partecipa ora” del portale lotteriadegliscontrini. Memorizzare il codice lotteria che vi verrà associato (salvandolo sullo smartphone o stampandolo). Mostrare il codice lotteria all’esercente durante ogni acquisto, in modo che possa inserirlo nello scontrino.

Se non si effettuano queste operazioni la spesa effettuata non darà diritto a partecipare ad alcuna lotteria. Il sistema eroga ticket non cartacei, per ogni euro speso, con soglia massima di 1.000 euro. In altri termini non si potranno avere più di 1.000 biglietti virtuali.

Saranno gli esercenti a trasmettere quotidianamente questi dati e anche per loro è prevista un’estrazione, diversa da quella destinata ai consumatori.

Per partecipare alla lotteria è necessario effettuare i pagamenti tramite carta o altri mezzi tracciabili. In altre parole i consumatori che pagano in contanti sono esclusi dall’estrazione del premio.

Lotteria scontrini fiscali quanto si vince

I premi di questa lotteria sono:

settimanali

mensili

annuali.

Nelle estrazioni settimanali si vincono 15 premi da 25.000 € per gli acquirenti e altrettanti premi da 5.000 € per gli esercenti. In quelle mensili ci sono 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e premi da 20.000 euro per gli esercenti. Infine, l’estrazione annuale eroga un premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e uno di un milione di euro per l’esercente.

Le estrazioni mensili avverranno il secondo giovedì del mese. La prima sarà l’11 febbraio 2021, per i pagamenti fatti a gennaio. Quelle settimanali, avverranno ogni giovedì, ma partiranno a giugno 2021. Infine, la prima estrazione annuale avverrà a inizio 2022.

Pagamento vincite lotteria scontrini

L’agenzia delle Dogane e Monopoli avviserà i vincitori tramite PEC, posta raccomandata o SMS, in base a quanto indicato in fase di registrazione. I vincitori riceveranno il pagamento tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile per chi non ha un conto.

Non bisognerà presentare alcuno scontrino per ricevere la vincita. Inoltre, tali somme sono esentasse e non concorrono alla formazione del reddito.

E’ tutto sulla nuova lotteria degli scontrini, come funziona e quanto si vince. Gli italiani che intendono partecipare devono munirsi del codice, pagare con carta e poi sperare nella fortuna.

