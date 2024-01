Aumento del gas, nel 2024 dipende dall’Iva. Ecco quanto pagheranno le famiglie per la bolletta del metano: esempio numerico. Ultime news sugli aumenti.

L’aumento bollette gas è già una certezza nel 2024. Anche se l’anno è appena iniziato ci sono subito brutte notizie per gli italiani: il costo del gas sarà più alto. Il motivo non è la variazione del prezzo della materia prima sui mercati, ma la fine dello sconto dell’IVA al 5% previsto in Italia nel 2023 e il ritorno al 22%. Cerchiamo allora di capire di quanto aumenteranno le utenze per il gas nel 2024.

Aumento bollette gas da quando

Gli incrementi ci sono già a partire dalla bolletta di gennaio 2024, ovvero quella per i consumi dell’intero primo mese dell’anno, addebitato successivamente ai titolari del contratto di utenza. Di solito con cadenza bimestrale. Tali aumenti saranno presenti in tutti i mesi dell’anno, quindi anche per le successive 11 mensilità.

Il motivo è l’incremento della percentuale Iva da pagare allo stato sulla bolletta del gas: nel 2023 al 5% da quest’anno al 22%. Quindi la crescita non dipende dal costo del metano sui mercati, che anzi nelle ultime settimane è in discesa, ma dalla decisione del governo Meloni, che ha alzato l’imposta. Un altro fattore che potrebbe far aumentare le bollette del gas nel 2024 è la fine del mercato tutelato di cui abbiamo già parlato.

Esempio calcolo aumento bollette gas 2024

Abbiamo visto perché il gas si paga di più da gennaio 2024 in poi, ma per rendere il concetto più chiaro vediamo anche un facile esempio numerico. Supponiamo che una famiglia italiana riceva una bolletta da 200 euro. Nel 2023 a questa somma si applicava un’iva del 5% (ovvero un’imposta di 10 euro così calcolata: 200/100*5).

Nel 2024 per lo stesso importo l’iva applicata sale al 22%, di conseguenza l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto sale a 44 euro. La somma è così calcolata: 200/100*22. In altre parole nel nostro esempio di bollette del gas da 200 euro, l’aumento dovuto alla nuova aliquota IVA applicata è di 34 euro (44-10). Ovviamente questa somma varia in base all’importo da pagare, ma per trovare i risultati vi basterà sostituire quello che abbiamo inserito a titolo di esempio, con quello che ricevete dal fornitore del gas.

Gas e altri aumenti IVA nel 2024

L’aumento delle bollette causato dall’Iva non riguarda invece quella della luce. In questo caso infatti l’aliquota è invariata rispetto al 2023. Ma ci sono invece diversi prodotti che costano di più e pesano sul bilancio delle famiglie. Per esempio da gennaio 2024 sono aumentati i prezzi di pannolini e seggiolini per l’IVA, ma anche di prodotti per l’igiene intima come gli assorbenti.

Infine, ricordiamo che le famiglie con Isee basso possono ancora accedere ai contributi del bonus sociale nel 2024. Riducendo così l’importo da pagare ai fornitori.

Ricapitolando, l’aumento bollette gas 2024 dipende dall’Iva salita al 22%. Questo comporterà una maggiore spesa (almeno diverse decine di euro ogni singolo mese) per le famiglie. Ma come visto il metano non è l’unica cosa che costa di più a causa delle imposte. Quindi il 2024 rischia di essere una vera e propria stangata per gli italiani, sempre più tartassati.