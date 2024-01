Bolletta del gas 2024: quanto costa all’anno e al mese con contratto fisso o variabile. In quali città è più conveniente e cosa fare se le bolletta è troppo alta.

L’aumento della bolletta del gas è uno dei problemi con cui devono fare i conti le famiglie italiane. Il costo annuo è sempre più alto e si aggira sui 2.000 euro per ogni nucleo. Come vi abbiamo già spiegato in precedenti articoli i motivi dei rincari sono 2: l’incremento dell’Iva sul gas e il passaggio obbligatorio dal mercato tutelato a quello libero per chi non lo aveva ancora fatto.

Ma c’è di più perché il costo della bolletta cambia anche in base a dove vivete. Un’indagine di Assoutenti infatti dimostra che il prezzo del gas è più alto di oltre 200 euro se vivete a Roma rispetto a Milano, per esempio. Oppure Napoli è più cara di Bologna e così via. Proviamo allora a fare chiarezza su questi aspetti: ecco quanto si paga per la bolletta del gas nel 2024 in base a dove abitate e cosa si può fare davvero per risparmiare.

Quanto costa la bolletta del gas nel 2024?

La risposta a questa domanda dipende dal contratto che avete con il fornitore, ovvero se ne avete uno fisso o variabile. In base ai dati Arera la bolletta media del gas all’anno in Italia ha un costo di 1.905,43 euro per famiglia, con un contratto fisso. Mentre la spesa si attesta a 1.620,55 euro l’anno per chi aderisce a una delle offerte variabili dei fornitori di gas.

Sempre utilizzando questi dati e volendo calcolare l’ammontare mensile della bolletta del gas, avremo:

importo medio mensile per contratto fisso: 158,79 euro (1.095,43/12)

(1.095,43/12) importo medio mensile per contratto variabile: 135,05 euro (1620,55/12)

Le città dove la bolletta del gas conviene (e dove no)

Abbiamo visto quanto si spende di media per pagare le bollette del gas. Ma come accennato in precedenza, pagherete di più o di meno in base a dove abitate. Ecco il costo della fornitura di metano con contratto fisso città per città: i prezzi migliori sono al Nord, mentre al centro al Sud Italia si paga di più.

Questi invece i dati del costo del metano all’anno, in base alle offerte attualmente disponibili per un contratto variabile.

Come si può notare è Roma la città più costosa d’Italia per le bollette del gas in entrambi i casi. Mentre le più convenienti sono Milano per i contratti fissi e Trento per quelli variabili. Nella media invece i prezzi di città come Napoli, Firenze o Venezia, che infatti si trovano a metà classifica.

Cosa fare se la bolletta del gas è troppo alta?

Abbiamo visto numeri alla mano dove è più conveniente in Italia la bolletta del gas. Ma cosa possiamo fare concretamente per abbassare il costo del servizio? Se non potete cambiare città (scegliendone una più economica) quello che potete fare subito è confrontare le offerte sul sito dell’ARERA utilizzando il portale delle offerte.

In questo portale inserendo i vostri dati, abitazione e tipologia di contratto che state cercando, la procedura automatica vi indicherà in pochi secondi le offerte migliori attualmente disponibili. In altre parole potete trovare il fornitore del gas più economico e risparmiare in alcuni casi diverse decine o centinaia di euro sulle forniture da pagare. Questo ovviamente sarà possibile cambiando venditore, se più conveniente rispetto a quello che utilizzate ora.

Quindi riassumendo, la bolletta del gas costa in media 1.905 euro l’anno a famiglia per i contratti fissi, circa 1.620 euro per quelli variabili. Ci sono però città più costose di altre, per esempio Roma o Palermo. In generale però è possibile contrastare l’aumento dei prezzi delle forniture di gas utilizzando il servizio Arera che vi permette di trovare il fornitore più economico, almeno in questo momento.