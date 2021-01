Frasi significative brevi, belle e profonde da condividere, dedicare o, perché no, perfino tatuarsi. Le 70 più belle

Abbiamo scelto per voi 70 belle frasi su se stessi e sulla vita. Sono frasi significative, a volte celebri, tratte da opere e autori importanti o da canzoni. Frasi che parlano dell’avere fiducia in se stessi, dell’essere se stessi e dell’importanza di vivere la vita a pieno. Abbiamo selezionato principalmente frasi corte, perfette anche da tatuare. Ecco quindi per voi alcune delle più famose frasi sulla vita e su se stessi con immagini da dedicare e condividere.

Frasi belle e significative sulla vita e su se stessi

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere.

(George Eliot)

Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a capire noi stessi. (Carl Gustav Jung)

Bisogna vivere come si pensa, se no, prima o poi, si finisce col pensare come si è vissuto. (Paul Bourget)

La vita consiste nell’adattarsi all’incoerenza. (Adolfo Bioy Casares)

Sii fedele a ciò che esiste dentro di te.

(André Gide)

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo. (Morrissey)

“Il meglio della vita lo si passa a dire ‘è troppo presto’ e poi ‘è troppo tardi’”.

(Gustave Flaubert)

Quando ti fiderai di te stesso, saprai come vivere.

(Johann Wolfgang Goethe)

Sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri, e più intelligente di quanto pensi.

(A. A. Milne)

La vita è un viaggio verso la fiducia in se stessi. (Erica Jong)

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

Vedi anche:

La vita è come la ginnastica artistica: quello che conta di più, è essere elastici. (Claudia Pandolfi)

Ciò che ferma il movimento della vita è l’attaccamento a sé. (Jean Cardonnel)

Dalla vita non si esce vivi. (Pino Caruso)

La conoscenza del prossimo ha questo di speciale: passa necessariamente attraverso la conoscenza di se stesso. (Italo Calvino)

Ci sono persone che passano la vita a sognare e altre invece che si perdono in attività frenetiche, ma lentamente e inesorabilmente la vita ci sfugge tra le dita, qualunque cosa facciamo. (Gertrud)

La vita è bella. È bella perché non conosciamo altro di meglio. (Marcello Marchesi)

Mi dicono: “Se conoscessi te stesso conosceresti tutti gli uomini”. Rispondo: “Solo cercando tutti gli uomini conoscerò me stesso”. (Khalil Gibran)

C’è chi vive tutta una vita in un minuto. (Scent of a Woman)

La vita è dolore e la gioia dell’amore è un anestetico. (Cesare Pavese)

Non uscire da te stesso, rientra in te: nell’intimo dell’uomo risiede la verità. (Agostino d’Ippona)

La vita è la farsa che dobbiamo recitare tutti. (Arthur Rimbaud)

Altre frasi significative sulla vita…

La vita è per me stesso, per viverla a modo mio. (Metallica)

Il fumo uccide. Ma la vita mica scherza. (Alfredo Accatino)

La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita. (Forrest Gump)

Chi non stima la vita, non la merita. (Leonardo da Vinci)

Amare se stessi è l’inizio di un idillio che dura tutta la vita. (Oscar Wilde)

Il miglior modo per comprendere la vita è di paragonarla a un gioco. (L. Ron Hubbard)

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.

(George Bernard Shaw)

Si può conoscere il cosmo, ma non il proprio ego; il proprio io è più distante di ogni altra stella. (Gilbert Keith Chesterton)

Ad ogni uomo è concesso conoscere se stesso ed essere saggio. (Eraclito)

Diciamo ai confusi, Conosci te stesso, come se conoscere se stessi non fosse la quinta e più difficile delle operazioni aritmetiche umane. (José Saramago)

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. (Gabriel García Márquez)

L’esistenza è uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo riempire di senso, sempre e comunque. (Enzo Jannacci)

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante.

(Mark Twain)

Immagini e frasi sulla vita e sull’essere se stessi per Facebook, Instagram e Whatsapp

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

(Mahatma Gandhi)

Qualche volta sono schiacciato sotto il peso di tutte le vite che non sto vivendo. (Jonathan Safran Foer)

Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede.

(François de La Rochefoucauld)

Esamina te stesso a contatto con l’umanità. Essa fa dubitare chi è scettico, fa credere chi è credente. (Franz Kafka)

La vita dell’uomo è un filo di seta sospeso in un gioco di rasoi. (Emilio Cecchi)

Abbiamo imparato a condurre un’esistenza, ma non una vita; abbiamo aggiunto anni alla vita, non vita agli anni. (Bob Moorehead)

Il peggior nemico della creatività è la mancanza di fiducia in se stessi.

(Sylvia Plath)

L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere.

(Ralph Waldo Emerson)

Ciò che l’uomo conosce di se stesso non lo aiuta né a vivere né a morire. (Roberto Gervaso)

La vita è affascinante, mio caro, tutto dipende dalla lente attraverso la quale la si guarda. (Alexandre Dumas, figlio)

Ciò che determina il destino di un uomo è l’opinione che egli ha di sé.

(Henry David Thoreau)

Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni.

(Eleanor Roosevelt)

Se facessimo tutte le cose di cui siamo capaci, saremmo letteralmente stupiti di noi stessi.

(Thomas Edison)

Devi aspettarti grandi cose da te stesso, prima ancora di farle.

(Michael Jordan)

Certe sciocchezze si possono dire solo se si è deciso di anteporre a tutto la propria ragione, il proprio ego. (Ruggero Guarini)

Invece di preoccuparti di ciò che le persone dicono di te, utilizza il tuo tempo cercando di realizzare qualcosa che gli altri possano ammirare.

(Dale Carnegie)

L’importanza di essere se stessi nella vita

E queste erano le 50 frasi sulla vita e su se stessi che abbiamo scelto per voi. Queste frasi e questi aforismi sono ottimi come spunti di riflessione, per ispirarci e motivarci. Come abbiamo visto, le opinioni di scrittori, poeti, filosofi e musicisti riguardo alla vita e a se stessi sono piuttosto varie. In fondo, si sa, la vita è misteriosa e non esiste un’unica ricetta per viverla al meglio.

Vedi anche:

Quello su cui però quasi tutti sono d’accordo è l’importanza di essere se stessi per vivere al meglio. Essere se stessi sembra semplice, ma quasi sempre non lo è. Essere se stessi significa essere naturali, così come si è, senza timori e paure. E ovviamente la fiducia in se stessi va di pari passo con l’essere se stessi.

Ma per arrivare ad essere se stessi è quasi sempre necessario un percorso di evoluzione interiore diverso per ciascuno di noi, che porti a conoscere in profondità e accettare la propria natura.

Vedi anche: