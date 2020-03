Netflix catalogo, ecco il calendario delle migliori uscite di film e serie TV di aprile 2020 per adulti, adolescenti e bambini.

Netflix aprile -L’emergenza legata al Coronavirus non ha fermato le piattaforme di streaming, che continuano a offrire agli abbonati numerosi contenuti. Dopo Disney+, in arrivo in Italia tra pochi giorni, anche Netflix ha annunciato i nuovi film e serie tv che saranno inseriti nel catalogo del mese di aprile.

In questo articolo parleremo proprio di queste ultime novità, che potranno accompagnare i numerosi utenti italiani durante questo periodo di quarantena.

Netflix aprile 2020 i film dello Studio Ghibli

Merita tutta una sezione quella che potrebbe essere vista come una tra le novità più interessanti: ad aprile saranno ben sette i film dello Studio Ghibli a sbarcare su Netflix. Questi prodotti cinematografici erano già stati preannunciati qualche mese fa e a gennaio e febbraio i primi lungometraggi sono stati ufficialmente pubblicati nella piattaforma.

A partire dal primo aprile, gli abbonati potranno quindi guardare altri sette film dello studio giapponese specializzato in animazione. Il motivo di questo clamore mediatico è l’altissima qualità di questi lungometraggi. Ogni progetto dello Studio Ghibli è curato dal punto di vista dei disegni e della trama. Ogni pellicola sarà uno spettacolo tutto da scoprire.

Ad aprile, i film dello studio inseriti saranno:

Pom Poko (1994): ambientato in un Giappone in pieno sviluppo economico. I protagonisti sono dei taniki, piccoli cani procioni, che trovano il loro territorio distrutto dalla mano dell’uomo, che cerca di ingrandire i confini delle proprie città. Per trovare cibo e salvarsi dai pericoli, saranno costretti a utilizzare i loro poteri magici.

I sospiri del mio cuore (1995): Shizuku, una studentessa delle medie appassionata di lettura, si reca spesso in biblioteca. Un giorno noterà che nella lista dei libri presi in prestito compare sempre lo stesso nome prima del suo. La ragazzina inizierà quindi a immaginarsi questa misteriosa figura e i suoi gusti letterari.

(1995): Shizuku, una studentessa delle medie appassionata di lettura, si reca spesso in biblioteca. Un giorno noterà che nella lista dei libri presi in prestito compare sempre lo stesso nome prima del suo. La ragazzina inizierà quindi a immaginarsi questa misteriosa figura e i suoi gusti letterari. Il castello errante di Howl (2004): la città in cui vive Sophie, una ragazza che gestisce un negozio di cappelli, viene presa d’assalto da due gendarmi. Il mago Howl la salva e tra i due nasce un magico rapporto.

Ponyo sulla scogliera (2008): Ponyo è un pesciolino che, dopo essersi ferito, viene preso da un bambino che lo cura, per poi rimetterlo in acqua. Ponyo si trasforma però in bambina e inizia a cercare quel fanciullo che l’ha aiutata.

(2008): Ponyo è un pesciolino che, dopo essersi ferito, viene preso da un bambino che lo cura, per poi rimetterlo in acqua. Ponyo si trasforma però in bambina e inizia a cercare quel fanciullo che l’ha aiutata. La collina dei papaveri (2011): Umi, una ragazza che studia e lavora, lega con il compagno Shun. I due copriranno presto che nel loro passato vi è un arcano segreto che li unisce.

(2011): Umi, una ragazza che studia e lavora, lega con il compagno Shun. I due copriranno presto che nel loro passato vi è un arcano segreto che li unisce. Si alza il vento (2014): Jiro sogna di volare e di creare degli aerei ispirati ai disegni del maestro italiano Gianni Caproni. Essendo cieco, non riesce a incoronare questo sogno, fino a quando non viene assunto da una delle società più importanti di questo campo.

Quando c’era Marnie (2014): il film segue il percorso di Anna che, sentendosi insicura, viene mandata dalla madre adottiva in vacanza da alcuni parenti. Riuscirà a superare i suoi blocchi?

Insomma, sette magiche avventure impreziosite da artisti abilissimi e da storie molto intense.

Aprile 2020, le uscite Netflix: i film

Oltre ai sette film dello Studio Ghibli già citati, il catalogo di Netflix sarà arricchito con altre pellicole. Ecco la lista completa dei migliori film che saranno aggiunti durante aprile.

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll – 2 aprile 2020

Il 2 aprile sarà l’ora del film animato realizzato da Haruka Fujita. Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll è ispirato alla light novel Violet Evergarden di Kana Akatsuki e Akiko Takase.

Isabella è l’erede di una fortunatissima casata. La ragazza frequenta una scuola per giovani donne che, pur essendo rinomata, vede quasi come una prigione. Isabella perde ogni speranza, ma le cose cambieranno presto: la situazione sarà stravolta dall’insegnante di “buone materie”, ovvero Violet Evergarden.

Sergio – 17 aprile 2020

Greg Barker racconta la storia di Sérgio Vieira de Mello (Wagner Moura), diplomatico brasiliano. L’alto Ufficiale delle Nazioni unite è rimasto ucciso nel 2003 durante un attentato in Iraq. Il film, intitolato Sergio, è già stato presentato il 26 gennaio 2020 durante il Sundance Film Festival e arriverà in tutto il mondo dal 17 aprile grazie a Netflix.

Extraction – 24 aprile 2020

Durante gli ultimi mesi, sono stati numerosi i film d’azione proposti da Netflix. Extraction è una pellicola diretta da Sam Hargrave (è una delle sue prime esperienze come attore) e scritto da Joe Russo (conosciuto per aver diretto alcuni film del Marvel Cinematic Universe). Il film originale Netflix ha un cast stellare: Chris Hemsworth (interprete di Thor nel MCU), David Harbour (conosciuto per prestare il volto a Hopper in Stranger Things), Derek Luke e Manoj Bajpayee.

Tyler Rake (Chris Hemsworth) è un impavido mercenario. Un signore del crimine internazionale incarcerato gli ordina di salvare il figlio rapito. Tyler rischierà la propria vita, cercando di salvare quella del ragazzo.

Aprile 2020 Netflix: le serie TV

Altrettanto interessanti sono le serie televisive aggiunte al catalogo. In particolare, aprile è il mese dei grandi ritorni, da La Casa di Carta ad After Life.

La casa di carta (quarta parte) – 3 aprile 2020

Dopo due parti molto intense e una terza che ha diviso la critica e il pubblico, La casa di carta torna con alcuni nuovi episodi che proseguiranno la storia dei malviventi spagnoli. Creata da Álex Pina e Joe W, la serie è stata prima realizzata per Antena 3 e poi acquistata da Netflix. Oggi è considerato come uno dei prodotti televisivi più interessanti degli ultimi tempi.

Lo show segue le vicende di un gruppo di malviventi che, guidati dal Professore e riconosciuti con i nomi di alcune città del mondo, cercano di portare a termine un’operazione senza precedenti: svaligiare la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid (la Zecca spagnola).

Hi Score Girl (seconda stagione) – 9 aprile 2020

La seconda stagione di Hi Score Girl, tratto dal manga di Rensuke Oshikiri (attualmente in corso tra le pagine della rivista Monthly Big Gangan di Square Enix), arriverà presto su Netflix. Una simpatica storia ricca di semplici, ma interessanti, avvenimenti.

Ci troviamo nel 1991 e Haruo Yaguchi, un bambino ritenuto “non popolare”, ha una passione per i videogiochi, specialmente per i picchiaduro arcade. Il ragazzino, che frequenta il sesto anno delle elementari, viene sfidato a Street Fighter II da una ragazza, Akira Oono, ritenuta invece “popolare”. Quest’ultima lo sconfigge, ma tra i due nascerà un’amicizia.

Brew brothers – 10 aprile 2020

Brew brothers è una delle novità di aprile. I protagonisti sono Greg e Jeff Schaffer. I due, pur avendo delle differenze molto evidenti, si ritrovano a gestire un birrificio artigianale. Queste loro disuguaglianze daranno vita a numerosi eventi comici.

After Life (seconda stagione) – 24 aprile 2020

La seconda stagione di After Life sbarcherà su Netflix il 24 aprile. Uno show con sfumature comiche e drammatiche, una storia autentica e la genialità del comico Ricky Gervais (l’ideatore e l’interprete principale).

The victim’s game – 30 aprile 2020

Creata a Taiwan, altra novità è The victim’s game, una nuova serie TV crime. Lo show segue un’agente affetta dalla sindrome di Asperger. Dopo aver scoperto un legame tra la figlia e alcuni omicidi, la donna decide di iniziare a indagare: riuscirà a risolvere questa delicata situazione?

Il cinema a casa

Le novità di aprile, in particolare le serie TV e i film dello Studio Ghibli, sono molto interessanti. Il catalogo di Netflix si arricchirà ulteriormente con dei prodotti molto attesi, tra cui La Casa Di Carta. Pur trovandoci in una situazione in cui le sale cinematografiche sono “ferme”, i servizi di streaming permettono agli appassionati di poter apprezzare show e i film più amati dal pubblico.

