Una serie tv consigliata da vedere oggi? Ne abbiamo scelto 10 imperdibili, per tutti i gusti.

Ecco quali serie televisive iniziare e dove guardarle. Da quelle per i più giovani a quelle per tutte le età, dalle commedie alla fantascienza, da quelle lunghe composte da molti episodi a quelle più brevi. Fate la vostra scelta e buona visione!

10 serie tv consigliate

Fleabag



Una serie consigliata a un pubblico adulto è sicuramente Fleabag, una delle serie rivelazione degli ultimi anni. Scritta e interpretata dalla talentuosa Phoebe Waller-Bridge, racconta le vicenda di una ragazza, le sue storie sessuali e sentimentali, la sua famiglia, il suo lavoro, l’amore, l’amicizia, in una chiave ironica e dissacrante, anche negli aspetti più drammatici. Davvero originale e da non perdere. La potete vedere su Amazon Prime Video.

La casa di carta



Serie televisiva spagnola di enorme successo mondiale. Un gruppo rapina la zecca spagnola con lo scopo di stampare migliaia di banconote. Le cose ovviamente si complicano non poco. Incredibilmente coinvolgente, ha avuto molto successo anche in Italia e al momento si attende la quarta parte. La trovate su Netflix.

Vikings



Se non la conoscete, è un’occasione per recuperarla. Vikings è una tra le serie televisive più seguite durante gli ultimi anni. Lo show segue le vicende di alcuni vichinghi. La perfetta costruzione dei personaggi e le curatissime scenografie hanno letteralmente incantato il pubblico. Dopo la fine di questa avventura, la produzione lavorerà a uno spin-off, ancora senza una data d’uscita.

L’amica geniale

Un’altra serie tv consigliata è quella ormai celeberrima Rai basata sui romanzi di Elena Ferrante, ovvero l’Amica Geniale. Segue le vicende di due amiche a Napoli ed è una storia che ha saputo coinvolgere e convincere milioni di spettatori, non solo in Italia ma anche all’estero. Da vedere.

Black Mirror



La serie di fantascienza di questi anni. Ormai già un classico, si tratta di 22 episodi slegati l’uno dall’altro, sui temi delle nostre società contemporanee, sugli incubi del futuro, sulle distopie e non solo. Ogni puntata è un capolavoro di intuizioni e visioni. Sicuramente consigliata.

Il trono di spade



Forse la serie tv più popolare di questi anni e più seguita in tutto il pianeta. Le vicende fantasy ideate da George R.R. Martin hanno appassionato il pubblico in ben otto stagioni (73 episodi) assolutamente da recuperare se non l’avete mai vista. E’ la classica serie che vi viene consigliata subito da qualche amico appassionato di serie televisive!

The boys



Torniamo alla fantascienza con The Boys, bellissima serie tv di Amazon Prime tratta da un fumetto di successo. I super-eroi come non li avete mai visti. Davvero originale e ben recitata, coinvolgente e avvincente, decisamente una serie consigliata.

Sherlock



Se non volete perdere tempo con tremila episodi e volete una miniserie veloce ma semplicemente perfetta, recuperate Sherlock. Il protagonista è ovviamente Sherlock Holmes con il fido dottor Watson, ma questa serie inglese ormai già classica è originale, davvero sorprendente, e recitata da attori bravissimi. Una di quelle davvero da non perdere, super consigliata.

Serie tv consigliate

Queste alcune delle serie tv più popolari e consigliate del momento. Ma, soprattutto grazie a colossi come Netflix, Amazon e i canali USA, ce ne sono in continuazione di nuove di tutti i generi e per tutti i gusti. Dunque la serie tv consigliata del momento può cambiare spesso, anche se queste elencate sopra sono i classici di questi anni, dunque, se non sapete cosa guardare, partite da queste. E buona visione!

