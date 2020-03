RaiPlay fiction e film 2020 da guardare gratis in streaming senza abbonamento. Ecco le novità del catalogo Rai

RaiPlay è una piattaforma di streaming on-demand sempre più ricca di contenuti. In questo articolo scopriremo le migliori fiction e i migliori film da guardare gratuitamente, dentro le mura domestiche ma senza pagare abbonamenti. Perché, allora, non guardare un bel film o una nuova fiction del 2020 sulla rai?

Tutti possono accedere a RaiPlay gratuitamente, grazie al sito web ufficiale.

Le fiction su RaiPlay

Una delle principali offerte di questo servizio di streaming targato “Rai” è la possibilità di riguardare gli episodi delle proprie fiction preferite. Su RaiPlay, infatti, troverete tutte le puntate delle serie televisive recenti che arricchiscono la programmazione delle reti Rai.

Il Commissario Montalbano

Sono 21 anni che gli appassionati di gialli possono gustare le avventure del Commissario Montalbano sul piccolo schermo. La fiction, in cui recita Luca Zingaretti, è ispirata alle avventure scritte dall’autore siciliano Andrea Camilleri. Lo spiccato acume investigativo rende Salvo Montalbano un personaggio molto amato da critica e pubblico. Lo show è disponibile in oltre 20 paesi del mondo. Su RaiPlay sono presenti anche le ultime puntate, ovvero quelle della quattordicesima stagione.

Salvo Montalbano è il commissario di polizia di Vigata, un paese immaginario in Sicilia. Questa figura, pur essendo molto burbera e spesso scontrosa, riesce sempre a risolvere anche i casi più complessi. In commissariato, insieme a lui, troviamo il vicecommissario Domenico Augello, l’ispettore capo Giuseppe Fazio, l’agente scelto Galluzzo, l’agente Agatino Catarella e il medico legale Pasquano. Camilleri è riuscito a creare dei personaggi molto interessanti e ricchi di prerogative che li contraddistinguono, creando un vero e proprio “dipinto” dell’uomo.

L’amica geniale (stagione 2)

Le puntate che compongono la seconda stagione della serie Tv L’amica geniale sono arrivate su RaiPlay. Questo show italo-americano è stato ideato da Saverio Costanzo ed è basato sulla serie di romanzi scritti da Elena Ferrante. Ambientati in un rione di Napoli, gli episodi seguono il rapporto speciale tra due persone, Elena Greco e Raffaella Cerullo, che dagli anni ’50 crescono insieme.

Passeggeri notturni

Una serie televisiva ricca di avventure: l’avvolgente voce di Enrico accompagna il pubblico in delle vicende. Passeggeri notturni segue propria l’esperienza di questo artista che intrattiene i radioascoltatori del canale radiofonico RadioFuturo. Lo show è stato diretto da Riccardo Grandi ed è tratto dalle storie di Gianrico Carofiglio.

Bella da morire

Bella da morire, diretta da Andrea Molaioli, è arrivata sulla piattaforma e anche i futuri episodi saranno inseriti nel catalogo. La protagonista è Eva Cantini, un’ispettrice specializzata in femminicidi che, per aiutare la sorella, decide di trasferirsi a Lagonero.

I film su RaiPlay

Non mancano le proposte per gli appassionati di cinema. Ecco quindi una selezione di film disponibili sulla piattaforma.

The Hateful Eight

Uno tra i titoli più interessanti è il film The Hateful Eight, diretto da Quentin Tarantino. Il cineasta ha inserito in questa pellicola un po’ tutti i suoi ingredienti fondamentali: una fotografia incredibile, dialoghi ricchi di significati e intense scene d’azione. Il film del 2016 è guidato dalle musiche di Ennio Morricone, per cui vinse nel 2016 il Premio Oscar per la miglior colonna sonora.

La pellicola è ambientata dopo la fine della Guerra Civile. Una diligenza, a causa di una violenta tempesta di neve, è costretta a rallentare nel Wyoming, prima che il cercatore di taglie John Ruth e la prigioniera Daisy Domergue arrivino a Red Rock.

Veronica

Diretto da Paco Plaza, questo horror mostra l’interiorità di una ragazza e riesce a presentare dei momenti spaventosi. Molto interessante l’interpretazione di Sandra Escacena, che presta il volto a un personaggio molto fragile, ma pronto ad aiutare gli altri. Veronica è un film ispirato ad alcuni fatti di cronaca dalle pieghe tragiche.

Verónica, le sue due sorelle e il fratello vivono insieme alla madre. Quest’ultima è spesso occupata per motivi lavorativi. Durante un’eclissi solare, la giovane, insieme ad altre due compagne di scuola, decide di utilizzare una tavola Ouija, quasi per gioco. Il gruppo evoca però un terribile spirito che perseguiterà, da ora in poi, la famiglia.

Gods of Egypt

Un’epica avventura che, pur avendo parecchi buchi di trama, è impreziosita da effetti speciali molto interessanti. Il film, diretto da Alex Proyas, non è stato molto fortunato al botteghino, avendo ottenuto un guadagno poco superiore rispetto al budget, ma è comunque un prodotto godibile.

La vicenda è ambientata in un Antico Egitto molto fantasioso e non realistico. Set, il feroce dio delle tenebre, ha deciso di far cadere l’impero nel caos, sedendosi sul trono. Quel luogo, originariamente ricco e immerso nella tranquillità, si troverà a dover fare i conti con una nuova e inattesa minaccia. Per salvare il mondo e il genere umano, un ragazzo chiede l’aiuto del Dio Horus.

RaiPlay: la piattaforma gratuita

Un’ottima selezione di contenuti è quindi quella di RaiPlay. La piattaforma propone infatti dei film e delle fiction molto interessanti, pur non richiedendo nessun abbonamento o costo.

