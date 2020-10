Amazon parteciperà per la prima volta alla gara per aggiudicarsi i diritti Tv della Champions League. Anche la Rai fa la sua parte. Mentre Netflix punta alla serie A

Amazon prime video vuole i diritti per trasmettere alcune partite della Champions League. Il colosso di Bezos che ha già ottenuto i diritti per le partite Premiere League e della Bundesliga, secondo quanto riportato da Milano Finanza ha tutta l’intenzione ad entrare nella massima competizione del calcio europeo. Ecco chi sono le conconcorrenti in gara.

Amazon prime video e i diritti Tv Champions League

Era nell’aria, Amazon Prime Video non vuole restare fuori dallo sport del calcio, e lo fa partendo dalle partite di Champions League. Il bando di gara della Uefa per la vendita dei diritti per il triennio 2021-2024 per il mercato italiano scade il 12 ottobre e il colosso americano è in corsa per aggiudicarsi i diritti insieme a Sky, Rai, Mediaset e DAZN. Nessun interessamento invece da parte di Netflix che sembra puntare alle partite di serie A.

Attualmente i diritti in esclusiva sono di Sky Italia ma solo fino a fine anno. Tuttavia dopo l’ingresso dell’azionista americano Comcast e i cambi al vertice, Sky sembra più orientata nel settore delle telecomunicazioni. Ma questa volta non c’è esclusiva, quindi Sky non avrà i diritti digitali.

Anche la Rai si è finalmente accorta che il calcio infrasettimanale fa ascolti e rende in termini pubblicitari. Quindi è in gara, stessa cosa vale per Mediaset. Insomma tutti vogliono le partite di calcio, ma è una questione di soldi, e questi ad Amazon non mancano.

I Vantaggi degli abbonati Amazon Prime

Attualmente Prime video è un valido concorrente di Netflix con una sostanziale differenza, gli abbonati ad Amazon Prime e-commerce pagano 36 euro l’anno e godono di tutti i benefici offerti dall’azienda di Bezos, come ad esempio: la consegna gratis, la musica, oltre a offerte vantaggiose, quindi anche Prime Video. Con il calcio l’offerta diventa decisamente più allettante per gli abbonati attuali e futuri.

Infine se Amazon riuscirà a trasmettere le partite Champions in streaming, il numero degli abbonati è destinato a salire.

