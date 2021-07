L’Italia del basket torna alle Olimpiadi: dopo 17 anni

La squadra azzurra di basket batte la Serbia nel torneo preolimpico e si qualifica per le Olimpiadi dove non giocava da Atene 2004

Un evento storico: l’Italia inseguiva una qualificazione alle Olimpiadi dal 2004 da quando ad Atene ottenne una storica medaglia d’argento sfiorando un sogno incredibile.

Italia del basket alle Olimpiadi

La qualificazione dell’Italia allenata da Meo Sacchetti arriva dopo un lavoro durato anni per consolidare un gruppo, fare crescere nuovi talenti, sviluppare un progetto che fosse inclusivo e che potesse portare a qualche risultato concreto. E il risultato è il più concreto in assoluto. Battendo la Serbia sul suo campo, a Belgrado, 102-95, in una partita dominata dall’inizio alla fine e senza nessuna battuta d’arresto, l’Italia esalta la sua qualità del gruppo.

Italia-Serbia 102-95

Partita guidata al comando, in tutti i parziali con break importanti senza mai consentire alla Serbia di rendersi pericolosa: una gara autorevole, di grandissimo carattere. Brillano Mannion, top scorer con 24 punti, ma anche Polonara, in doppia doppia con 22 punti e 12 rimbalzi. In evidenza nel boxscore anche Fontecchio, 21 punti, 8 rimbalzi, e Tonut, (15). Una squadra che esalta le sue qualità difensive non sbagliando quasi niente in attacco con percentuali impressionanti al tiro, 14 centri da tre punti.

Quando falli e fatica cominciano a pesare la panchina riesce a mantenere il gap, anzi… a incrementarlo. Tenendo testa alla Serbia che un po’ per carattere e un po’ per orgoglio si fa ammirare quando ormai è troppo tardi, e dunque solo nel quarto e ultimo periodo riducendo uno svantaggio che era stato anche di 24 punti.

Italia alle Olimpiadi

La vittoria nel torneo preolimpico in finale contro la Serbia concretizza un percorso sofferto e in crescita con tante vittorie importanti e qualche battuta a vuoto: ma le due vittorie contro Porto Rico e Repubblica Dominicana hanno dimostrato una squadra pronta a fare il salto di qualità.

Italia dunque che torna alle Olimpiadi dopo 17 anni; l’ultima presenza era stata quella del 2004. Dal 1936, il primo anno che vide il basket presente nel calendario olimpico, l’Italia ha partecipato 12 volte, due medaglie d’argento. Oltre a quella del 2004 (sconfitta in finale dall’Argentina), da ricordare l’edizione del 1980… Erano le Olimpiadi di Mosca: e gli Stati Uniti, che ancora non schieravano il dream team, boicottarono i giochi. Gli azzurri arrivarono alla finale e persero dalla Jugoslavia, una delle squadre più forti di tutti i tempi con Radovanovic, Delibasic e Dalipagic. In quell’Italia, con la maglia #4 c’era anche Sacchetti, il CT. Che sicuramente troverà molti argomenti convincenti per riportare in nazionale anche Gallinari, che avrebbe già dato la sua disponibilità, Datome e Belinelli: e chissà che con le sue stelle l’Italia non possa tornare a sognare in grande.

L’Italia nel girone di Tokyo giocherà con Australia, Germania e Nigeria: passano le prime due e le due migliori terze. Si può fare…

