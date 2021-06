Tokyo 2020: quante sono e chi sono le atlete italiane già qualificate. Elenco di tutte le azzurre che partecipano alle Olimpiadi nelle diverse discipline.

Tokyo 2020. L’inizio delle Olimpiadi (previsto per il 23 luglio 2021) si avvicina e l’elenco degli azzurri qualificati è già quasi completo. Sono oltre 300 gli atleti che hanno staccato il pass per la più grande manifestazione sportiva mondiale, di cui circa la metà sono donne.

Proprio delle atlete azzurre già qualificate a Tokyo 2020 ci occupiamo qui di seguito: ecco quante sono e chi sono, in base alla disciplina praticata.

Atlete italiane qualificate alle Olimpiadi 2021 quante sono

Come riporta il Coni sul suo sito attualmente sono 167 le donne qualificate per i giochi di Tokyo 2020. Si tratta di un numero record di atlete italiane, rispetto alle scorse edizioni, a testimonianza del contributo sempre più importante offerto dal mondo femminile allo sport.

Non a caso Jessica Rossi, l’atleta bolognese già vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel tiro a volo, sarà la portabandiera degli azzurri insieme al ciclista Elia Viviani. Dunque un riconoscimento alle sue capacità, ma anche come rappresentanza delle italiane che lotteranno per vincere una medaglia durante i prossimi giochi olimpici.

Tutte le italiane qualificate a Tokyo 2020

Di seguito l’elenco completo di tutte le campionesse che vedremo gareggiare alle Olimpiadi, suddivise in base alla tipologia di sport. Nella maggior parte dei casi si tratta di pass individuali in altre di carte olimpiche o di discipline di squadra.

Nuoto

Simona Quadarella (nei 1500 e negli 800 metri stile libero)

Federica Pellegrini (200 m stile libero)

Margherita Panziera (nei 200 m dorso)

Benedetta Pilato (100 m rana)

Sara Franceschi (400 m misti)

Martina Carraro (100 m rana)

Martina Rita Caramignoli (1500 m stile libero)

Elena Di Liddo (componente già definita nei 4×100 misti)

Squadra femminile nuoto artistico (8 posti)

Nuoto di fondo

Rachele Bruni (10 km)

Atletica

Sara Dossena (maratona)

Luminosa Bogliolo (100 ostacoli)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

Yadisleidy Pedroso (400 ostacoli)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Nadia Battocletti (5000 metri femminili)

Staffetta 4×100 femminile (5 atlete da definire)

Marcia 20 km femminile

Boxe

Giordana Sorrentino (51 kg)

Angela Carini (69 kg)

Irma Testa (57 kg)

Rebecca Nicoli (60 kg)

Canoa

Stefanie Horn (K1 slalom

Marta Bertoncelli (C1 slalom)

Francesca Genzo (K1 200 femminile velocità)

Canottaggio

Aisha Rocek e Kiri Totodonati (Due senza senior femminile)

Valentina Rodini e Federica Cesarini (Doppio pesi leggeri femminile)

Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli (Quattro di coppia senior femminile)

Stefania Gobbi e Stefania Buttignon (Doppio senior femminile)

Ciclismo

Cross-country femminile mountain bike (1 posto)

Inseguimento a squadre femminile (4 posti)

Omnium femminile (1 posto)

Strada Nazionale femminile (4 posti)

Ginnastica artistica e ritmica

Squadra femminile (4 posti)

Alexandra Agiurgiuculese (All-around individuale)

Milena Baldassarri (All-around individuale)

Judo

Francesca Milani (48 kg)

Odette Giuffrida (52 kg)

Maria Centracchio (63 kg)

Karate

Viviana Bottaro (kata)

Silvia Semeraro (kumite +61 kg)

Pentathlon moderno

Elena Micheli (individuale)

Alice Sotero (individuale)

Scherma

Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi (squadra fioretto femminile)

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria (squadra spada femminile)

Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi (squadra sciabola femminile)

Sollevamento pesi

Giordia Bordignon (64 kg)

Tiro a segno e tiro a volo

Sofia Ceccarello (carabina 3 posizioni)

Jessica Rossi (Trap femminile)

Diana Bacosi (Skeet femminile)

Chiara Cainero (Skeet femminile)

Tiro con l’arco

Lucilla Boari (Individuale femminile)

Tuffi

Noemi Batki (Piattaforma 10 metri femminile)

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani (Sincro 3 metri femminile)

Sarah Jodoin Di Maria (Piattaforma 10 metri femminile)

Vela

Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle (470 femminile)

Marta Maggetti (RS:X femminile)

Carolina Albano, Silvia Zennaro (ILCA 6 femminile)

Ruggero Tita e Caterina Banti (Nacra 17 misto)

Volley

squadra femminile (12 posti)

Altre discipline

Laura Rogora (combinata arrampicata sportiva)

Basket 3×3 squadra femminile

Menegatti/Orsi Toth (squadra femminile beach volley)

Asia Lanzi (street skatebord)

Debora Vivarelli (Tennistavolo singolare)

Questa la lunga lista delle atlete donne italiane già qualificate per le Olimpiadi. Le campionesse olimpiche sono tante e pronte a dare il massimo per conquistare le medaglie. Ovviamente ci sono alcuni nomi noti fra le azzurre, come Quadarella e Pellegrini nel nuoto, che hanno molte chance di vittoria, ma il podio iridato potrebbe arrivare per tante altre di loro. Le aspettative sono elevate per riempire il medagliere azzurro, non ci resta che attendere l’inizio di Tokyo 2020 e tifare per le nostre atlete.

