Classifica serie B di calcio 2021-2022 aggiornata

Classifica serie B campionato maschile 2021 2022. Ecco la classifica sempre aggiornata del campionato cadetto, con punti, partite giocate, vittorie, pareggi e sconfitte di tutte le squadre. Regole promozioni e retrocessioni.

Classifica campionato di Serie B 21-22. Dopo la sesta giornata giocata nel torneo di calcio maschile cadetto, la graduatoria inizia a prendere una forma ben precisa. Vediamo allora quali sono i club in cima alla graduatoria e quelli invece che si trovano nelle ultime posizioni.

Classifica campionato di Serie B aggiornata

Classifica Serie B 2021 -22 PTI PG Vinte Pareggiate Perse PISA 16 6 5 1 0 BRESCIA 14 6 4 2 0 CREMONESE 12 6 4 0 2 ASCOLI 12 6 4 0 2 BENEVENTO 11 6 3 2 1 LECCE 11 6 3 2 1 FROSINONE 10 6 2 4 0 COSENZA 10 6 3 1 2 REGGINA 10 6 2 4 0 CITTADELLA 9 6 3 0 3 MONZA 9 6 2 3 1 PERUGIA 9 6 2 3 1 PARMA 8 6 2 2 2 SPAL 7 6 2 1 3

TERNANA 7 6 2 1 3

CROTONE 3 6 0 3 3 COMO 3 6 0 3 3 PORDENONE 1 6 0 1 5 ALESSANDRIA 1 6 0 1 5 LR VICENZA 0 6 0 0 6

Quale squadra si trova prima in classifica in Serie B?

Come visto dalla classifica attualmente in prima posizione nel campionato di Serie B c’è il Pisa. La squadra toscana è ancora imbattuta in campionato, avendo ottenuto 5 vittorie e 1 solo pareggio nelle 6 partite fin qui disputate.

In seconda posizione c’è il Brescia, i lombardi allenati da Filippo Inzaghi hanno 2 punti in meno della capolista, ma anch’essi sono imbattuti. Ricordiamo che nel campionato di Serie B anche la seconda posizionata a fine campionato è promossa direttamente nel campionato di Serie A.

Inseguono le prime due della classe Ascoli e Cremonese, entrambe a quota 12 punti. Via via tutte le altre partecipanti al campionato cadetto, incluso il Parma fra le favorite ad inizio stagione, ma che attualmente si trova a metà classifica.

Quante promozioni dalla Serie B alla A?

Sono 3 le squadre che salgono dal campionato cadetto a quello di Serie A. Come detto le prime due classificate direttamente al termine delle 38 giornate previste, mentre la terza è la vincitrice dei play off.

Si tratta di un’appendice che si disputa dopo la fine della regular season, e che vede affrontarsi le squadre classificate dalla terza all’ottava posizione in classifica. In questa parte della stagione ci si affronta con scontri ad eliminazione diretta e solo la vincitrice della finale diventerà la terza squadra promossa nella massima serie. Per questo anche le posizioni di classifica dal terzo all’ottavo posto sono importanti per quei club che ambiscono al salto di categoria.

Quante retrocessioni dalla Serie B alla C?

Anche la parte bassa della classifica ha però una sua importanza nel torneo di calcio cadetto. Infatti il regolamento prevede la retrocessione di 4 squadre in Serie C: le ultime 3 classificate nel campionato e una quarta squadra, che esce dalla perdente del playout. Uno spareggio fra la quart’ultima e la quint’ultima classificata.

Attualmente all’ultimo posto in campionato c’è il Vicenza, che rischia quindi la retrocessione al pari di Alessandria, Pordenone, Crotone e Como. Ricordiamo che il posto lasciato dalle retrocesse viene preso dalle neopromosse provenienti dalla Serie C.

Abbiamo visto la classifica aggiornata ad oggi della Serie BKT 2021-22. Fra squadre che lottano per la promozione in Serie A e quelle che sperano di evitare la retrocessione in C, il campionato di calcio di Serie B risulta avvincente e ricco di emozioni per i tifosi.

