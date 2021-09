Prossime partite del Parma in serie B, date e orari

Prossime partite del Parma calcio 1913 in Serie B. Squadre avversarie, date e orari delle prossime partite dei ducali, in casa e in trasferta.

Prossime partite del Parma – Alla ripresa del campionato cadetto dopo la sosta per le Nazionali il Parma di Enzo Maresca, capitanato da Gianluigi Buffon, affronterà una serie di partite teoricamente alla sua portata.

L’obiettivo, dopo un inizio di stagione convincente più dal punto di vista dei risultati che sotto il profilo del gioco espresso, è quello di mettere fieno in cascina – possibilmente con un filotto di vittorie – in vista dei big match che attendono successivamente la formazione ducale.

La vittoria interna col Benevento, marchiata a fuoco dalle prodezze del sempreverde Buffon, ha infatti lasciato qualche dubbio sulla qualità del gioco degli emiliani. Ora i gialloblù, tra i favoriti per la promozione in serie A, dovranno dimostrare di sapere proporre un calcio anche piacevole e brillante, oltre che redditizio.

VEDI ANCHE: CALENDARIO SERIE B

Prossime partite del Parma in campionato

Ecco il calendario delle prossime partite del Parma in serie B, con date e orari:

Pordenone-Parma, domenica 12 settembre ore 20.30

Parma-Cremonese, domenica 19 settembre ore 20.30

Ternana-Parma, mercoledì 22 settembre ore 18.00

Parma-Pisa, domenica 26 settembre ore 16.15

SPAL-Parma, sabato 2 ottobre ore 18.30

Parma: perché la squadra di Buffon deve vincere le prossime 5 partite

Delle tre gare in trasferta che i ducali dovranno affrontare la più impegnativa è certamente quella contro la SPAL, prevista subito prima della nuova sosta di ottobre. I ferraresi possono contare su nuovi acquisti di spessore, come Federico Melchiorri e Marco Mancosu, soprattutto nel reparto avanzato. La gara di sabato 2 ottobre alle 18.30 sarà dunque un importante banco di prova per il Parma.

Da non sottovalutare nemmeno la Ternana, che incrocerà le lame coi gialloblù nel turno infrasettimanale di mercoledì 22 settembre alle 18.00. A fronte di una falsa partenza, con 0 punti in 2 partite, gli umbri hanno spesso messo in mostra un calcio gradevole e offensivo. La sfida con la squadra allenata da Enzo Maresca si preannuncia dunque interessante e spettacolare.

La trasferta di Pordenone, invece, vede il Parma largamente favorito, così come le gare interne contro Cremonese e Pisa: appuntamenti da non fallire per confermare sul campo le ambizioni, più volte dichiarate dal presidente Kyle Krause, di immediata risalita in serie A.

In definitiva gli emiliani, dopo i 4 punti ottenuti nelle prime 2 gare disputate, potenzialmente hanno l’occasione di raccogliere 15 punti nei prossimi 5 match. Il che, a conti fatti, potrebbe consentire alla squadra di capitan Buffon di abbozzare la prima mini-fuga della stagione.

VEDI ANCHE: DOVE VEDERE LA SERIE B IN TV E STREAMING