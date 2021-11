Venezia – Inter, la partita di stasera su Sky e DAZN

Venezia – Inter, si gioca oggi alle ore 20:45, in campo per la squadra di Inzaghi Dzeko e Lautaro. Le ultime sulla partita dei nerazzurri contro il Venezia di Zanetti. Video Sky Sport

L’Inter non intende rinunciare allo scudetto ma stasera in serie A dovrà vedersela con la squadra veneta che ha battuto il bologna e la Roma di Mourinho. La squadra di Inzaghi reduce dalla vittoria in Champions si presenta a Venezia con la coppia Dzeko e Lautaro in attacco. Restano comunque molti dubbi su chi scenderà in campo per i nerazzurri.

Inter Champions League 2021-22. Tutte le partite e gli avversari dei nerazzurri

Di seguito le formazioni e le ultime sulla partita.

Venezia – Inter partita 14esima giornata di serie A





Formazione Inter

Inzaghi deciderà stamane chi entra in campo stasera contro il Venezia. In forse Barella che l’allenatore vuole fare riposare dopo l’ultima partita, mentre sarà assente Vidal per problemi influenzali. Quindi, prima del pomeriggio nessuno è in grado di sapere quale formazione ha in mente Simone Inzaghi al netto di malati e infortunati.

Tuttavia, secondo il video di SkySport la probabile formazione nerazzurra dovrebbe essere la seguente:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Correa. All. Inzaghi

Formazione Venezia

La squadra di Zanetti secondo le statistiche OPTA ha già vinto contro l’Inter cinque volte su 12 nelle partite casalinghe, inoltre il Venezia arriva da due successi consecutivi in Serie A e si presenta con una formazione quasi al completo.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti.

Queste sono le possibili formazioni di Venezia – Inter partita della quattordicesima giornata della serie A che verrà trasmessa in streaming su DAZN ma anche su Sky Sport Calcio.

Qui potete vedere tutte le partite di Serie A b e c che trasmette Sky nel 2021 -2022

VEDI ANCHE: Play off Italia