Serie A 1° turno infrasettimanale quinta giornata

Calendario partite quinto turno infrasettimanale serie A settembre 2021. Date, orari delle partite, e quali vedere in Tv su Sky e DAZN.

Serie A turni infrasettimanali – Come da calendario le squadre partecipanti al massimo campionato italiano pensano alla quinta giornata. Si avvicina, infatti, il primo turno infrasettimanale del torneo, che si svolgerà tra martedì 21 e giovedì 23. Grande attesa per ilg match fra Inter e Fiorentina. Vediamo assieme quali sono le partite in programma.

Bologna-Genoa: aprono il primo turno infrasettimanale di settembre

Le prime a scendere in campo, precisamente alle 18.30 di martedì 21, saranno Bologna e Genoa. Il match tra Felsinei e Grifone sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Entrambe le squadre avranno subito l’occasione di riprendersi dopo l’ultima debacle, rispettivamente con Inter e Napoli.

Inter che, a sua volta, sarà di scena martedì sera nel match della quinta giornata: a San Siro sarà ospite la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano. Calcio d’inizio alle 20.45, in coesclusiva su DAZN e SKY.

In contemporanea si giocherà Atalanta-Sassuolo, in esclusiva su DAZN. Mister Gasperini non vuole interrompere la striscia di risultati utili della sua squadra, ma sulla sua strada troverà un Sassuolo sicuramente determinato a rialzare la testa dopo il recente scivolone in casa col Torino.

Salernitana e Juventus a caccia di punti nel turno infrasettimanale di Serie A

Mercoledì 22, alle ore 18.30, scenderanno in campo due delle squadre che, per un motivo o per l’altro, sono più alla caccia di punti in campionato: Juventus e Salernitana. I bianconeri, che saranno ospiti dello Spezia, hanno collezionato solo 2 punti nelle prime quattro giornate e cercheranno ancora una volta di interrompere questo trend negativo.

La Salernitana di Castori, invece, è l’unica squadra ancora ferma a quota 0. La partita con l’Atalanta, pur risultando in una sconfitta, ha fornito indicazioni importanti sullo stato di crescita dei granata campani, che ora vogliono fare lo step decisivo e smuovere la loro classifica. Magari subito contro il Verona, fresco vincitore del match con la Roma.

Alle 20.45, invece, si giocheranno i match tra Milan e Venezia e Cagliari ed Empoli. Se la prima è decisamente sbilanciata a favore dei rossoneri, la seconda sfida si preannuncia molto interessante e combattuta.

Tutte le partite saranno in esclusiva su DAZN, mentre quello del Milan sarà visibile anche dai clienti SKY.

Lazio e Roma chiudono il turno infrasettimanale di settembre

Anche giovedì 23 riserverà sfide molto interessanti. Alle 18.30, allo stadio Ferraris di Genova si giocherà Sampdoria-Napoli. I ragazzi di D’Aversa arriveranno alla sfida sulle ali dell’entusiasmo, dopo il netto 3-0 rifilato all’Empoli.Alla stessa ora la partita tra Torino e Lazio. I granata, reduci dalla bella vittoria sul Sassuolo, troveranno una Lazio parzialmente ridimensionata dal pareggio casalingo col Cagliari, ma sicuramente vogliosa di tornare a disegnare calcio.

Ultimo match della giornata quello tra Roma e Udinese. I giallorossi, incappati nella prima sconfitta stagionale (per mano di un Verona corsaro e arrembante), se la giocheranno con l’insidioso Udinese di Luca Gotti.

Delle tre partite, l’unica visibile anche dagli abbonati SKY è quella tra Torino e Lazio.

Ecco le date in elenco del 1° turno infrasettimanaledi serie A



Martedì 21:

h 18.30: Bologna-Genoa

h 20.45: Atalanta-Sassuolo

h 20.45: Fiorentina-Inter

Mercoledì 22:

h 18.30: Salernitana-Hellas Verona

h 18.30: Spezia-Juventus

h 20.45: Milan-Venezia

h 20.45: Cagliari-Empoli

Giovedì 23:

h 18.30: Sampdoria-Napoli

h 18.30: Torino-Lazio

h 20.45: Roma-Udinese

