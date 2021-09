Salernitana-Atalanta 0-1, la Dea torna alla vittoria con Zapata

Vittoria importantissima della squadra di Giampiero Gasperini che conquista la posta piena all’Arechi contro la Salernitana in una gara molto equilibrata

Serie A, quarta giornata: Salernitana-Atalanta 0-1 – L’Atalanta torna a vincere, un successo che mancava dal 21 agosto scorso dopo la vittoria esterna sul campo del Torino, contro un’ottima Salernitana per la verità.

Salernitana-Atalanta 0-1, la partita

Una gara equilibrata, piacevole, giocata su ritmi decisamente molto alti che la Salernitana di Castori ha il merito di disputare alla pari e senza alcun timore reverenziale, cercando sempre la profondità e l’aspetto offensivo. La squadra di Gasperini soffre questo genere di atteggiamento e impiega parecchio tempo prima di riuscirsi a calare in partita e creare qualche occasione.

Meglio la Salernitana nel primo tempo con una occasione per parte. Meglio i padroni di casa anche in avvio di ripresa con due nitide palle gol che giustificano l’impegno di un Musso molto attento. Occorre almeno un’ora all’Atalanta per prendere in mano le redini della partita. Anche perché Gasperini, senza andare troppo per il sottile, dà fondo alla panchina inserendo Djmsiti, Koopmeiners ma soprattutto Ilicic, particolarmente ispirato, più efficace di Miranchuk e decisivo nel finale.

É proprio da un’azione di Ilicic che arriva il gol del vantaggio: splendida palla lavorata con ostinazione sulla destra da parte dello sloveno e appoggio a Zapata che, spalle alla porta, si gira e fulmina Belec con un gran diagonale. La reazione della Salernitana è più di orgoglio che altro, e apre voragini nella difesa granata che rischia di capitolare altre due volte: ancora con Zapata, Zappacosta e Gosens che colpisce la traversa.

Atalanta che muove la classifica e torna a vincere dopo quasi un mese. Salernit ana in evidente ripresa, ma senza punti e con dodici gol al passivo in quattro gare.

Il tabellino

SALERNITANA-ATALANTA 0-1

75′ Zapata

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo (68′ Bogdan); Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri (61′ Jaroszynski); Ribery (46′ Obi); Gondo (61′ Bonazzoli), Djuric (74′ Simy).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral (46′ Djimsiti), Palomino; Maehle, Pasalic (46′ Koopmeiners), Freuler, Gosens; Malinovskyi (58′ Zappacosta); Miranchuk (46′ Ilicic), Zapata.

Ammoniti: Maehle, Toloi, Djuric, Demiral, Malinovskyi, Ranieri, Obi , Jaroszynski