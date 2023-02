Sintesi partite ventiquattresima giornata Serie A. Vincono Napoli e Milan. Classifica e prossimo turno

La ventiquattresima giornata del campionato di Serie A si spalma su quattro giorni e nel big match Milan-Atalanta, i rossoneri vincono 2-0. Si allunga la striscia positiva del Napoli, mentre l’Inter perde in casa del

Bologna. Di seguito le sintesi della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Sintesi Milan-Atalanta 2-0

Nella gara disputata domenica sera, il Milan ha la meglio su un’Atalanta troppo brutta per essere vera. La squadra di Pioli passa in vantaggio nel primo tempo grazie alla sfortunata autorete di Musso: il portiere argentino della Dea devia in rete con la schiena il tiro di Theo Hernandez che era finito sul palo.

Nella seconda frazione di gioco, i rossoneri vanno più volte vicini al raddoppio, ma l’imprecisione degli attaccanti e l’attenzione dell’estremo difensore della Dea tengono il risultato in bilico. A pochi minuti dallo scadere però Messias trova il 2-0 e chiude il match, mentre il dato allarmante in casa Atalanta riguarda i tiri in porta: zero in novanta minuti più recupero.

Cronaca Serie A Bologna-Inter 1-0

Cade anche l’Inter a Bologna, con i nerazzurri che escono sconfitti 1-0 dalla formazione di Thiago Motta che è in piena lotta per un posto in Europa. Nonostante il ko, la squadra di Inzaghi mantiene la seconda posizione in classifica anche se viene raggiunta dai cugini del Milan.

Nel lunch match, il Bologna gioca decisamente meglio e dopo essersi visto annullare dal Var la rete di Barrow per fuorigioco, i felsinei si prendono i tre punti con il gol vittoria di Orsolini alla mezzora della ripresa.

Serie A Empoli-Napoli 0-2

L’inarrestabile marcia del Napoli capolista non si ferma nemmeno ad Empoli, località in cui i partenopei chiudono la pratica nella prima mezzora di gioco. La squadra di Spalletti va sul doppio vantaggio in meno di trenta minuti (autorete di Ismajli e marcatura del solito Osimhen) e gestisce il margine anche nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Mario Rui avvenuta al 67′.

Risultati ventiquattresima giornata Serie A

Nelle altre partite in programma per la ventiquattresima giornata di Serie A, arriva anche il successo del Sassuolo sul campo del Lecce, mentre Udinese e Spezia impattano 2-2. Il derby di Torino chiuderà invece il palinsesto martedì sera alle 20.45. Di seguito il calendario completo.

Sabato 25 febbraio ore 18

Empoli-Napoli 0-2

Sabato 25 febbraio ore 20.45

Lecce-Sassuolo 0-1

Domenica 26 febbraio ore 12.30

Bologna-Inter 1-0

Domenica 26 febbraio ore 15

Salernitana-Monza 3-0

Domenica 26 febbraio ore 18

Udinese-Spezia 2-2

Domenica 26 febbraio ore 20.45

Milan-Atalanta 2-0

Lunedì 27 febbraio ore 18.30

Verona-Fiorentina 0-3

Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Lazio-Sampdoria 1-0

Martedì 28 febbraio ore 18.30

Cremonese-Roma

Martedì 28 febbraio ore 20.45

Juventus-Torino

Classifica Serie A 2022/2023

Napoli 65

Inter 47

Milan 47

Roma 44

Lazio 42

Atalanta 41

Bologna 35

Juventus 32*

Torino 31

Udinese 31

Monza 29

Empoli 28

Sassuolo 27

Lecce 27

Fiorentina 25

Salernitana 24

Spezia 20

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 9

*Juventus penalizzata di 15 punti

Prossimo turno campionato

La Serie A torna in campo nel prossimo fine settimana con il battesimo che sarà dato da Napoli-Lazio venerdì sera alle 20.45. Domenica sera alle 20.45 è invece in calendario Roma-Juventus. Di seguito il palinsesto completo.

Venerdì 3 marzo ore 20.45

Napoli-Lazio

Sabato 4 marzo ore 15

Monza-Empoli

Sabato 4 marzo ore 18

Atalanta-Udinese

Sabato 4 marzo ore 20.45

Fiorentina-Milan

Domenica 5 marzo ore 12.30

Spezia-Verona

Domenica 5 marzo ore 15

Sampdoria-Salernitana

Domenica 5 marzo ore 18

Inter-Lecce

Domenica 5 marzo ore 20.45

Roma-Juventus

Lunedì 6 marzo ore 18.30

Sassuolo-Cremonese

Lunedì 6 marzo ore 20.45

Torino-Bologna