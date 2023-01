Partite Serie A 2023 19^ turno. Juve -Atalanta lotta per la Champions

Si divide nell’arco di quattro giornate, dal sabato al martedì, la 19esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito il calendario delle partite e le ultime news sulle formazioni

Ultimo turno del girone di andata del campionato di Serie A che gira la boa. Dalla prossima settimana in programma le gare del girone di ritorno con un calendario che anche quest’anno sarà del tutto diverso rispetto a quello della prima fase.

Questo nel dettaglio il programma delle gare del turno di campionato con gli orari di messa in onda su DAZN e SKY.

PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU VERONA

LECCE

sabato 21 gennaio ore 15:00 DAZN SALERNITANA

NAPOLI

sabato 21 gennaio ore 18:00 DAZN FIORENTINA

TORINO

domenica 22 gennaio ore 12:30 DAZN + SKY SAMPDORIA

UDINESE

domenica 22 gennaio ore 15:00 DAZN + SKY MONZA

SASSUOLO

domenica 22 gennaio ore 18:00 DAZN SPEZIA

ROMA

domenica 22 gennaio ore 18:00 DAZN JUVENTUS

ATALANTA

domenica 22 gennaio ore 20:45 DAZN BOLOGNA

CREMONESE

lunedì 23 gennaio ore 18:30 DAZN INTER

EMPOLI

lunedì 23 gennaio ore 20:45 DAZN + SKY LAZIO

MILAN

martedì 24 gennaio ore 20:45 DAZN

Verona-Lecce

L’arrivo di Zaffaroni sulla panchina del Verona ha portato quattro punti alla causa dell’Hellas, terz’ultimo in classifica e a sette lunghezze di distanza dalla quota salvezza. Il Lecce, in serie positiva è molto più vicino alla zona della tranquillità che a quella retrocessione ed è reduce da alcune partite splendide, inclusa la rimonta sul Milan della settimana scorsa. Poche le novità sostanziali nelle formazioni previste dai due tecnici, senza squalificati e con poche indisponibilità

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric. All. Zaffaroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

Partite serie A – Salernitana-Napoli

Fiducia a termine per Davide Nicola dopo le ultime battute a vuoto della Salernitana cui viene chiesta una reazione proprio nel big match contro il Napoli capolista in un derby particolarmente atteso. Nicola era stato esonerato dopo il pesantissimo KO di domenica scorsa con l’Atalanta. Poi il presidente Iervolino ha parlato con il tecnico e ci ha ripensato. Anche il Napoli è reduce da una traumatica pausa di riflessione che è costata l’eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese. Salernitana che si affida a Piatek e Bonazzoli in attacco. Ballottaggio Lozano-Politano nel Napoli che deve verificare le condizioni di Lobotka.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Fiorentina-Torino

Di fronte per un curioso gioco del calendario le stesse squadre che di qui a qualche giorno si affronteranno anche nei quarti di finale di Coppa Italia con i Viola che hanno eliminato la Sampdoria, ultimo successo dei granata dal novembre scorso. Una lunga astinenza in campionato per la squadra di Juric in un rapporto di assoluto equilibrio con gli avversari, 23 punti a testa frutto di sei vittorie e cinque pareggi. Dodò squalificato e assente nella Fiorentina. Ma anche il Torino ha molte indisponibilità: a cominciare da quella di Lukic che toglie un forte supporto al centrocampo. Sanabria il terminale offensivo granata con Miranchuk e Vlasic in appoggio.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

Sampdoria-Udinese

Torna a Marassi la Sampdoria alla disperata ricerca di punti ma soprattutto di gol in quello che è l’attacco più in crisi di tutto il campionato. Appena otto gol segnati in 18 partite rappresentano un bilancio davvero pesantissimo per una squadra alle prese con tanti problemi. Blucerchiati che provano a trovare un auspicio positivo dalla tradizione con 23 vittorie nei 41 scontri diretti in casa e nove risultati utili consecutivi in Serie A, sei vittorie e tre pareggi contro i friulani. Ma la Samp è anche la squadra che nelle ultime cinque gare interne non ha mai segnato. E deve assolutamente invertire la tendenza.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, N. Pérez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Monza-Sassuolo

Il Monza, reduce dalla bella prestazione di Coppa Italia contro la Juventus, cerca di mettere ulteriore distanza tra sé e la zona retrocessione affrontando un Sassuolo in gravissima crisi di risultati. Brianzoli imbattuti da quattro partite, non male per una squadra che era partita con tante difficoltà, cambiando tecnico e che è al suo esordio assoluto nel massimo campionato. Non ci sono squalificati. Monza privo di Donati, Mota e Rovella, non ancora recuperato. Pinamonti indisponibile in un Sassuolo reduce da quattro sconfitte consecutive, ultima squadra in zona salvezza e – per quanto a lunga distanza dalla zona retrocessione (sette punti) – in forte flessione di rendimento e di risultati.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Pessina; Petagna.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté.

Spezia-Roma

Roma alla ricerca di una vittoria sul campo dello Spezia, mai facile, che allontani le perplessità su una squadra che spesso fa risultato senza convincere. Mourinho può contare su tutta la rosa a disposizione ma con Wijnaldum ancora lontano dalla condizione per poter scendere in campo dall’inizio. Spazio dunque al solito tridente con Zaniolo e Dybala in appoggio ad Abraham. Spezia senza Nikolau, squalificato.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Caldara; Holm, Bourabia, Ampadu, Zurkowski, Reca; Nzola, Gyasi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Serie A qunado giocano: Juventus-Atalanta

Entrambe reduci dal turno di Coppa Italia, vinto nettamente dall’Atalanta sullo Spezia, e un po’ meno clamorosamente dalla Juventus sul Monza, ecco due squadre in piena lotta per la zona che vale l’Europa di prima classe. Atalanta priva di Koopmeijners, squalificato. Il bellissimo gol vittoria nel match di coppa vale una maglia da titolare per Federico Chiesa nella Juventus, probabilmente dall’inizio con Milik e Dimaria. Atalanta che ricandida a un ruolo da titolare sia Lookman che Hojlund, entrambi in condizioni eccellenti.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga.

Bologna-Cremonese

Il Bologna, reduce dalla vittoria di Udine, affronta una Cremonese sorprendentemente vittoriosa a Napoli in quella che è stato un successo di prestigio, il primo della gestione di Davide Ballardini che da domenica scorsa ha preso il posto in panchina del dimissionato Alvini. Ma è in campionato che la Cremonese, reduce da quattro sconfitte consecutive, ha un disperato bisogno di vittorie e di punti. Grigiorossi ultimi, con sette soli punti in 18 partite. Arnautovic ancora indisponibile per Thiago Motta che ripropone da titolare Musa Barrow.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Inter-Empoli

La vittoria di Supercoppa contro il Milan a Ryiadh è stata senza dubbio un importante iniezione di fiducia per la squadra di Simone Inzaghi che torna dall’Arabia Saudita con il premio trofeo stagionale, strappato per altro al Milan in un derby dominato che conferisce ulteriore prestigio a questo successo. Squadra riconfermatissima con Lukaku disponibile ma in partenza solo dalla panchina.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Lazio-Milan

Ricomincia dall’Olimpico e da una Lazio che si è rimessa in moto con quattro punti nelle ultime due partite, la stagione di un Milan terribilmente deluso dalla Supercoppa e in crisi di risultati. Due pareggi consecutivi contro Roma e Lecce non sono abbastanza per la squadra di Pioli che si dimostra corta di risorse in panchina e ancora con troppe indisponibilità nonostante il recupero di Kjaer, in ballottaggio con Kalulu per una maglia da titolare. Felipe Anderson, reduce dal gol di coppa in campo dal primo minuto. Immobile ancora indisponibile nella squadra di Sarri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Qualche giorno di riposo da qui al prossimo week end in vista di un’altra settimana intensissima che prevede oltre al primo turno di ritorno (20esima giornata) di Serie A anche i quarti di finale di Coppa Italia con gare di sola andata.

