Coppa Italia 2022/23, gli ultimi risultati degli ottavi

Si chiudono secondo le previsioni con la vittoria delle squadre favorite, Atalanta, Lazio e Juventus, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23

Nessun’altra sorpresa, e niente partite ai supplementari. Dopo la clamorosa eliminazione del Milan, battuto dal Torino e del Napoli, eliminato dalla Cremonese, le ultime tre sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia si chiudono senza ulteriori colpi di scena.

Vince largamente l’Atalanta dominando lo Spezia, vince con qualche fatica in più la Lazio battendo di misura il Bologna così come la Juventus che allontana i fantasmi della sconfitta subita in campionato dal Monza ritrovando il gol di Federico Chiesa.

Atalanta-Spezia 5-2

Tutto (relativamente) facile per la squadra di Gasperini che dimostra una netta superiorità rispetto allo Spezia pur concedendo qualcosa di troppo ai liguri, capaci di restare in partita nel primo tempo quando la gara sembrava ormai definitivamente segnata. Doppietta di Lookman, che con due gol nel giro di tre minuti gira immediatamente la partita secondo un programma ben chiaro favorevole all’Atalanta che tuttavia si concede due amnesie. La prima su Ekdal, che riapre la partita, e la seconda con Verde, che firma il secondo gol spezzino dopo che Hateboer sembrava aver di nuovo chiuso qualsiasi argomento. Nel secondo tempo Spezia inconsistente e Atalanta micidiale in contropiede. Hojlund firma il quarto gol con una staffilata sotto la traversa con Ampadu che infila la propria rete nel tentativo allontanare un pallone respinto dal palo ancora su conclusione di Hojlund. Al prossimo turno l’Atalanta troverà l’Inter a San Siro.

Lazio-Bologna 1-0

Una Lazio non particolarmente spettacolare ma che non concede nulla, si sbararazza del Bologna con un gol di Felipe Anderson mettendo in evidenza una linea offensiva piuttosto dinamica anche senza Ciro Immobile. Lazio subito protesa in avanti, vicinissima al gol dopo pochi secondi e a bersaglio al 33’: Felipe Anderson supera Sosa si appoggio di Pedro e insacca senza indecisione. Lazio che si limita a controllare un Bologna davvero poco ispirato in attacco. Potrebbe arrivare anche il secondo gol ma è Skorupski a salvare su Luis Alberto con Milinkovic-Savic impreciso in un’altra occasione. Gara non particolarmente spettacolare ma senza rischi per la squadra di Sarri.

Commovente il prepartita dedicato dai tifosi di entrambe le squadre al ricordo di Sinisa Mihajlovic con tutta la famiglia del tecnico recentemente scomparso presente in tribuna.

Juventus-Monza 2-1

La Juventus ha un nuovo presidente, Gianluca Ferrero. E va in archivio la prima vittoria della nuova dirigenza, con Allegri squalificato e relegato in panchina sostituito dal vice Landucci. Buon avvio della Juve che attacca subito trovando immediatamente il vantaggio. Colpo di testa vincente di Kean che sblocca il risultato. Ma la squadra che ha concesso cinque gol al Napoli ne concede uno di troppo anche al Monza: McKennie lascia indisturbato Valoti che da azione di calcio d’angolo trova il pareggio.

Nel secondo tempo nonostante qualche incertezza di troppo la Juventus chiude la pratica raggiungendo i quarti di finale grazie a Federico Chiesa, subentrato a ripresa inoltrata. Splendido il suo destro a giro che vale il ritorno al gol dopo oltre un anno. Ultima rete in archivio quella contro il Napoli del 6 gennaio 2022. La Juventus nei quarti di finale ospiterà la Lazio.

Coppa Italia Ottavi di finale Data e orario di gara In onda Inter Parma 2-1 (tempi supplementari) Lautaro Martinez, Acerbi

Juric Milan Torino 0-1 Adopo Fiorentina Sampdoria 1-0 Barak Roma Genoa 1-0 Dybala Napoli Cremonese 2-2 (calci di rigore) Juan Jesus, Simeone

Okereke, Afena Gyan Atalanta Spezia 5-2 Lookman (2), Hateboer, Hojlund, aut. Ampadu

Ekdal, Verde Lazio Bologna 1-0 Felipe Anderson Juventus Monza 2-1 Kean, Chiesa

Valoti

Già definito il calendario di Coppa Italia dei quarti di finale: il 31 gennaio si anticipa Inter-Atalanta, il 1 febbraio in campo Roma-Cremonese e Fiorentina-Torino, il 2 febbraio si chiude il cartellone (match di sola andata) con Juventus-Lazio.